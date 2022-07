Você sabe utilizar as palavras malgrado e posto que? Veja exemplos

Você sabia que a palavra “malgrado” pode significar “apesar de”? Escreveu este trecho Cecília Meireles:

"...ou dizem a verdade à criança, ou ela, malgrado o segredo, adivinha-a."

A ideia representada por malgrado é concessiva, oposta, e tem os sinônimos “não obstante”, “apesar de”.

Em processos seletivos, concursos, vê-se muito tal uso, em textos mais formais. Quem pretende seguir a carreira pública precisa aprofundar-se no conhecimento das estruturas concessivas. De outra sorte, é interessante notar “malgrado” como sinônimo de desprazer, desgosto, desagrado:

“A peça, para malgrado do autor, não teve boa receptividade da crítica.”

Posto que

Saiba: a expressão “posto que” equivale a “ainda que”, “mesmo que”, “embora”, “apesar de que”; é locução concessiva, de oposição ideológica.

No entanto, percebe-se largo uso do citado “posto que” como sinônimo de “já que”, “visto que” ou “porque”.

“Os preços aumentaram, posto que o país está em crise.”

A lógica é:

“Os preços aumentaram, já que o país está em crise.”

Com a intenção de ser concessiva, assim fica:

“Os preços aumentaram, posto que o país não estivesse em crise.”

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

