Bolsas de até 100% para cursos em Gestão e Negócios na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos

Por EstudarFora

O LAIOB (Latin American Institute of Business) está oferecendo bolsas de até 100% para cursos imersivos de Negócios na Ohio University, em Ohio, nos Estados Unidos. Os programas executivos são voltados para quem procura progressão de carreira, atualização profissional, networking internacional e aprimoramento do inglês As inscrições podem ser feitas através deste link (disponível aqui) até o dia 14 de agosto.

Podem se inscrever profissionais de diferentes níveis de carreira, desde analistas, coordenadores, gerentes até diretores e empreendedores. Os programas têm duração de 12 dias, 64 horas de aulas e inclui treinamento complementar em Business English. Os cursos são nas áreas de Finanças Corporativas, Gestão, Gestão de Projetos e Gestão Estratégica de Marketing e não é necessário apresentar certificado de proficiência em inglês.

Na experiência imersiva, os estudantes entram em contato com empresas da região de Ohio, estado conhecido como um dos principais pólos industriais norte-americanos – berço de grandes marcas, como a Goodyear.

As bolsas oferecidas são de 30%, 50%, 70% e 100% e incluem as despesas com estadia, transporte, alimentação e um jantar de formatura após o término das aulas. O número de bolsistas é limitado, por isso, a assessoria do LAIOB indica que os interessados nas bolsas apliquem para mais de uma modalidade disponível, para aumentar as próprias chances.

Progressão de carreira

“A vivência e experiência adquirida nos cursos de curta duração ajuda os alunos do LAIOB a se desenvolver pessoalmente e crescer em sua carreira”, explica Luísa Vilela, CEO do LAIOB. As turmas que ingressam no programa são formadas por profissionais que já atuam no mercado brasileiro. Assim, durante o curso “não só o conteúdo desenvolvido complementa o que os alunos fazem no dia a dia, mas através dos contatos com empresas eles podem ver realidades que às vezes são muito diferentes do Brasil”, explica Luísa Vilela, CEO do instituto.

Podem se candidatar às bolsas LAIOB graduados e graduandos maiores de 18 anos, com inglês avançado e que estejam dentro do público alvo de cada curso.

Durante o processo seletivo, serão avaliados nível de inglês (não é necessário

certificado de proficiência mas bom nível do idioma para acompanhamento das aulas), histórico acadêmico, experiência profissional e de vida, entrevista e questionário com perguntas motivacionais.

O que as bolsas para cursos de negócios contemplam

As bolsas integrais (100%) contemplam o valor total dos cursos (com acomodação e alimentação). Serão oferecidas uma bolsa de 100% e duas de 70% por curso. Para as bolsas de 50% e 30%, as vagas variam. Interessados podem se candidatar a mais de um tipo de bolsa por vez no curso que deseja fazer.

Não estão inclusos nas bolsas para cursos de negócios do LAIOB as despesas com passagem aérea, seguro saúde, visto para os Estados Unidos e taxa de matrícula (de 120 dólares).

Os programas oferecidos são:

Strategic Marketing Management / Gestão de Marketing Estratégico: os participantes terão conteúdos de gestão de CRM, marketing digital, análise de mercado e inteligência artificial.

os participantes terão conteúdos de gestão de CRM, marketing digital, análise de mercado e inteligência artificial. Gestão / Management: apresenta conteúdos atuais e profundos sobre Liderança, Metodologias de Gestão, Tomada de Decisão e Gestão Multicultural.

apresenta conteúdos atuais e profundos sobre Liderança, Metodologias de Gestão, Tomada de Decisão e Gestão Multicultural. Corporate Finance / Finanças corporativas: o programa inclui conceitos governança corporativa, orçamento de capital, derivativos, ações e investimentos.

o programa inclui conceitos governança corporativa, orçamento de capital, derivativos, ações e investimentos. Project Management / Gestão de Projetos: scrum, gestão de risco, gerenciamento de escopo e indicadores de performance..

As bolsas de estudos contemplam:

Translado terrestre entre o aeroporto e a universidade (ida e volta);

2 semanas de aula;

Contato com empresas da região;

2 certificados internacionais;

Café da manhã;

Almoço durante os dias de aula;

Acomodação dupla;

dupla; Final de semana livre;

Processo seletivo

As candidaturas serão recebidas até o dia 14 de agosto (mais informações aqui). A primeira etapa conta com o preenchimento de um formulário de inscrição em inglês (application form). Os aprovados nessa fase serão contatados para participarem de uma entrevista. Após a análise e definição dos candidatos aprovados, a divulgação dos resultados sairá no dia 5 de setembro de 2022.

As etapas da seleção são as mesmas para as bolsas integrais ou parciais – os contemplados com bolsas parciais serão avisados diretamente.