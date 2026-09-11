Até 2027, 75% dos processos seletivos vão testar uso de IA dos candidatos, projeta Gartner

Não basta mais saber fazer o trabalho. Em breve, será preciso provar que se sabe trabalhar com inteligência artificial para conseguir a vaga.

Um levantamento apresentado pela consultoria Gartner durante o Gartner HR Symposium/Xpo projeta que, até 2027, 75% dos processos seletivos vão incluir certificações ou testes de proficiência em IA no ambiente de trabalho.

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Vagas de alto volume vão priorizar IA desde o início

Segundo a Gartner, funções de alto volume e baixa complexidade, como atendimento ao cliente, vendas no varejo e cargos operacionais, devem adotar uma abordagem chamada "AI-first", em que a inteligência artificial participa da triagem desde a primeira etapa do processo.

Tecnologias como IA generativa, ferramentas de inteligência de entrevista e agentes de IA para recrutadores têm potencial para reformular completamente a forma como as empresas contratam.

Um teste dentro do teste

A mudança não se limita a saber usar um chatbot. As avaliações baseadas em IA generativa que devem se popularizar até 2027 são desenhadas para medir, ao mesmo tempo, a habilidade técnica com a ferramenta e competências como pensamento crítico, domínio da área e capacidade de comunicação.

Na prática, o teste avalia como a pessoa pensa com a IA, não apenas se ela sabe operá-la.

O outro lado da mesma tendência: menos vagas de entrada

A mesma consultoria identificou, em outro levantamento apresentado no mesmo evento, que a contratação para cargos de início de carreira está em queda, o que aumenta a pressão sobre as áreas de recursos humanos.

Uma pesquisa da Gartner com 919 profissionais de 22 a 27 anos mostrou que a geração Z valoriza mais a mobilidade entre empregos do que a estabilidade, justamente em um momento em que a IA se tornou uma alternativa viável para tarefas de menor complexidade, hoje ocupadas por quem está começando.

Quando as empresas precisam de menos funcionários no início de carreira, o caminho até cargos de nível médio fica mais estreito.

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Como se preparar para um processo seletivo que já testa fluência em IA

O recado para quem está entrando no mercado é direto: dominar ferramentas de IA deixou de ser um diferencial e está virando pré-requisito.

A régua deve subir mais rápido do que muita gente percebe. Quem se antecipa não espera o processo seletivo virar teste de IA, chega já treinado para ele.

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