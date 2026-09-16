Quase metade de quem faz por curso de autoconhecimento muda a atitude no trabalho, aponta pesquisa

A maioria dos profissionais brasileiros passa a carreira inteira sem um espaço estruturado para refletir sobre os próprios padrões de comportamento. Uma pesquisa da consultoria Robert Half mostrou que 26% dos profissionais no Brasil não recebem nenhuma avaliação formal no trabalho, e outros 19% consideram que as práticas atuais de feedback poderiam ser mais estruturadas.

Sem esse canal, decisões de carreira, como aceitar uma proposta, evitar um conflito ou insistir em uma função que já não faz sentido, acabam sendo tomadas no automático, sem muita clareza sobre o que as motiva.

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A lacuna que a maioria carrega no dia a dia

Esse tipo de ausência de reflexão estruturada tem consequência.

Sem entender os próprios padrões, comportamentos que geram desgaste tendem a se repetir de emprego em emprego, muitas vezes sem que a pessoa consiga nomear o que está por trás da repetição.

O que os números da pesquisa de impacto mostram

Uma Pesquisa de Impacto conduzida com a FGV, em 2018 e 2024, avaliou o efeito de programas estruturados de desenvolvimento pessoal sobre a trajetória profissional dos participantes.

O resultado: 49% relataram mudança na própria atitude profissional atribuída diretamente ao processo de autoconhecimento, associada a 20% a mais de protagonismo no trabalho e a uma diferença salarial média de R$ 9.900 por ano entre quem passou pelo processo.

Autoconhecimento não é introspecção sem direção

O ponto central, segundo quem estuda o tema, é que autoconhecimento só gera resultado prático quando vira ação. Entender por que se repete um comportamento é o primeiro passo, não o último. Transformar essa clareza em decisões concretas é o que efetivamente muda a trajetória profissional, e não a reflexão em si.

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Carreira não muda no dia em que a pessoa entende um padrão. Muda no dia em que decide fazer diferente.

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