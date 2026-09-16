Carreira
Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

39% dos candidatos já usam IA para escrever o currículo, aponta estudo da SAP

Prática deixa candidaturas parecidas demais entre si e dificulta a diferenciação para recrutadores

(Magnific/Reprodução)

(Magnific/Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05h37.

Priorizar nos meus resultados Google

Quase quatro em cada dez candidatos já recorrem a ferramentas de inteligência artificial para montar a candidatura a uma vaga. 

O dado é do Future of Work Research Lab, laboratório de pesquisa mantido pela SAP SuccessFactors, que descreve o cenário atual do recrutamento como uma "corrida armamentista": de um lado, empresas usam IA para triar currículos em escala; do outro, candidatos usam IA para otimizar candidaturas na mesma escala.

Do currículo à entrevista, prepare-se com método para aumentar suas chances de contratação. Comece agora o curso gratuito

A corrida armamentista silenciosa do recrutamento

Segundo o relatório da SAP, publicado em outubro de 2025, a adoção de IA por candidatos está forçando as áreas de recursos humanos a repensar completamente a forma como avaliam quem se candidata. 

Quanto mais os dois lados do processo seletivo recorrem à automação, mais difícil fica para os métodos tradicionais de triagem cumprirem sua função original, que é diferenciar candidatos.

O resultado: candidaturas que parecem clones

O efeito colateral já aparece na rotina de quem recruta. 

Com a IA gerando currículos otimizados para as mesmas palavras-chave de uma descrição de vaga, o resultado é um volume cada vez maior de candidaturas parecidas entre si, o que torna mais difícil identificar quem realmente se destaca dentro da pilha.

Empresas percebem, e às vezes penalizam

O uso intenso de IA nas candidaturas tem gerado desconfiança do outro lado da mesa. Uma pesquisa da consultoria Robert Half nos Estados Unidos mostrou que mais de dois terços dos gerentes de contratação relatam que candidaturas com forte presença de IA, algumas com informações fabricadas ou exageradas, tornam o processo de contratação mais lento, porque exigem verificação extra da real experiência do candidato. Cerca de 20% relataram atrasos de até duas semanas só por conta desse tipo de checagem.

Entenda o que recrutadores e ferramentas de IA avaliam em candidatos. Garanta sua inscrição gratuita

O caminho é usar IA com direção, não em piloto automático

A diferença entre usar IA a favor ou contra a própria candidatura está na forma como a ferramenta é empregada. Usá-la para pesquisar a empresa, organizar ideias e revisar a escrita tende a fortalecer a candidatura. 

Usá-la para gerar o texto inteiro, sem qualquer edição pessoal, tende a produzir o mesmo resultado genérico que está pulverizado nas caixas de entrada dos recrutadores. 

Sua próxima oportunidade começa antes da candidatura

O mercado está mais competitivo, e quem entende como os processos seletivos funcionam sai na frente. 

Neste curso online e gratuito, você aprende a estruturar sua narrativa profissional, melhorar currículo e LinkedIn, se preparar para entrevistas e usar IA de forma estratégica em cada etapa da seleção.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Processo Seletivo

Mais de Carreira

Justiça suspende regra de Trump que mudaria permanência de estudantes e jornalistas nos EUA

Escolhendo faculdade? Esse dado pode pesar mais que o teste vocacional

IA já devolve 5,4 horas por semana ao RH: potencial chega a 31% da jornada; revela estudo

Estudo da PwC mostra que profissões expostas à IA exigem atualização. Veja como não ficar para trás

Mais na Exame

Mercados

Decisões de juros no Brasil e nos EUA e prévia do PIB: o que move os mercados

Pop

Quem interpreta Lizzie Borden em 'Monstro'? Conheça Ella Beatty

Inteligência Artificial

O apocalipse do emprego foi adiado? O que os dados de agosto revelam sobre IA e trabalho

Brasil

Pesquisa Real Time: no Pará, Lula tem vantagem de 8 pontos sobre Flávio Bolsonaro