Esses três tipos de conversas separam líderes bons em comunicação daqueles que são excelentes

Saber o que dizer na hora certa não é uma habilidade inata — é um diferencial competitivo moldado com intenção.

Phil M. Jones, especialista em comunicação e autor de Exactly What to Say, resume esse princípio com clareza:

“O pior momento para pensar no que você vai dizer é no momento em que está dizendo”

Jones afirma que os profissionais mais influentes não são os que se preparam apenas para grandes apresentações, mas os que compreendem e dominam os “micromomentos”: instantes de 60 a 90 segundos onde se formam impressões duradouras e a confiança é conquistada — ou desperdiçada.

Esses momentos, muitas vezes despercebidos, são decisivos para a reputação e o poder de influência de um líder. As informações foram retiradas da Inc.

Três conversas que moldam grandes líderes

Existem três tipos de conversas críticas que todo líder precisa dominar:

Conversas pessoais: são os check-ins, reconexões e diálogos difíceis, mas necessários, que sustentam relacionamentos profissionais e parcerias duradouras. Conversas de liderança: envolvem feedbacks, alinhamento de visão e reconstrução de confiança — áreas ainda mais sensíveis em ambientes híbridos ou remotos, onde os conflitos e correções não ocorrem de forma espontânea. Conversas comerciais: incluem vendas, negociações e parcerias estratégicas — momentos de alto risco, nos quais a preparação impacta diretamente o resultado.

Cada tipo de conversa exige uma postura diferente, mas todas têm algo em comum: a necessidade de planejamento prévio.

