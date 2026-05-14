Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, foi recentemente agraciado com a Medalha de Honra do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) — a mais alta condecoração da organização. O prêmio reconhece sua liderança no desenvolvimento de GPUs e o avanço que sua empresa proporcionou ao campo da inteligência artificial.

Huang construiu, ao longo de três décadas, a empresa mais valiosa do mundo. Mas, ao subir ao palco da cerimônia do IEEE realizada no início deste ano, ele não falou sobre valor de mercado. Falou sobre como tudo começou — e sobre a profissão que considera a base de tudo.

Da Universidade Estadual do Oregon à empresa de US$ 5 trilhões

Huang afirmou que escolheu a engenharia porque sempre gostou de resolver problemas de matemática e ciências. Atraído pela natureza desafiadora do trabalho, estudou engenharia elétrica na Universidade Estadual do Oregon, onde se tornou membro do IEEE — e onde também conheceu sua esposa, Lori, então sua colega de laboratório.

Quando cofundou a Nvidia em 1993, disse, jamais poderia ter imaginado que a empresa mudaria o futuro da computação e lideraria o que ele chama de "revolução industrial" da IA. Sob sua gestão, a Nvidia se tornou a primeira empresa a atingir uma capitalização de mercado de US$ 5 trilhões.

"A profissão mais nobre de todas"

No centro dessa revolução, segundo Huang, estão os engenheiros. São eles que transformam ideias em realidade e resolvem problemas com criatividade e persistência — uma convicção que ele atribui à própria trajetória de vida.

"Esta profissão é a mais nobre de todas, expressa dessa forma", disse Huang em um vídeo da cerimônia publicado no Instagram na semana passada. "Ser os alicerces, a base do que constrói a sociedade hoje."

Para ele, a definição da carreira é direta. "Em última análise, a engenharia é uma área que se concentra na aplicação dos princípios fundamentais da ciência e da matemática", afirmou. "Trata-se de aprender a resolver problemas, decompondo-os em partes solucionáveis e tendo a resiliência e a dedicação necessárias para solucionar e tornar possível o que era quase impossível."

Jensen Huang é fundador e CEO da Nvidia. (Nvidia/Divulgação)

A engenharia que a Nvidia ajudou a redefinir

A empresa que Huang construiu nas últimas três décadas também reinventou o que significa ser engenheiro. De engenheiros de software trabalhando com agentes de IA para gerar código em grandes empresas de tecnologia, até a valorização da engenharia deslocando-se da execução para o julgamento, a área está mudando rapidamente.

E aqui está o ponto que torna o discurso de Huang relevante: embora a IA tenha remodelado — e, em alguns casos, homogeneizado — diversas outras profissões, ele ainda considera a engenharia uma das carreiras mais importantes do mundo. E não vê isso mudando tão cedo.

Este conteúdo foi baseado em artigo publicado originalmente na Fast Company, por Ella Chakarian.