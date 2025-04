Esse é o segredo número 1 dos CMOs que estão liderando a transformação digital no Brasil

No Brasil, executivos de marketing estão se tornando peças-chave na estrutura organizacional, liderando iniciativas que vão da inteligência artificial à reestruturação de times e processos para responder mais rapidamente às demandas do mercado.

Os profissionais que ocupam esse cargo compartilham uma mesma característica: atuam como estrategistas de negócio. Combinando visão de futuro, domínio de dados e atenção constante às mudanças de comportamento do consumidor, esses líderes não apenas acompanham as transformações do setor — eles as antecipam.

Marketing como motor da transformação digital

Segundo uma pesquisa recente da Deloitte, 71% dos CMOs brasileiros acreditam que o marketing será o principal motor da transformação digital nos próximos cinco anos.

Isso se deve à posição única da área dentro das organizações, funcionando como ponte entre a empresa e o consumidor.

Mas essa revolução exige um novo tipo de profissional. Não basta dominar branding ou criação de campanhas publicitárias — hoje, o diferencial competitivo está na capacidade de orquestrar dados, tecnologia e performance.

Muitos CMOs passaram a gerir também áreas como growth, customer experience e até produtos digitais, refletindo a expansão de sua influência e responsabilidade dentro das empresas.

O CMO como arquiteto da experiência e da performance

O domínio de ferramentas tecnológicas, a capacidade de leitura de dados e uma escuta ativa das movimentações do consumidor passaram a ser habilidades essenciais na carreira de qualquer profissional de marketing que deseja escalar posições.

Mais do que nunca, o CMO se transforma em um arquiteto da experiência do cliente e um executor de estratégias com impacto direto na performance empresarial.

À medida que as empresas brasileiras mergulham em seus próprios processos de digitalização, a liderança em marketing não pode mais ser vista como suporte — ela é protagonista. Os profissionais que entenderem isso, e se prepararem para esse novo papel, estarão no centro das decisões que moldarão o futuro das organizações.

