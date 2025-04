A história dela inspirou a série ‘Scandal’: minha dica número 1 para ganhar respeito no trabalho

Admitir um erro pode ser desconfortável, mas, segundo a CEO e consultora Judy Smith, é também uma das formas mais rápidas de conquistar — ou reconquistar — o respeito profissional.

Com mais de três décadas de experiência em gestão de crises, aconselhando desde presidentes norte-americanos até executivos da Fortune 500, Smith é categórica: a verdade sempre aparece, e lidar com ela cedo é uma vantagem estratégica. Segundo a CNBC Make It, seu trabalho em gestão de crises inspirou o programa de TV “Scandal”, da ABC.

Durante participação no podcast Everyday Better with Leah Smart, Smith reforçou que postergar a admissão de um erro pode agravar as consequências e corroer a credibilidade.

“Você pode tomar seu veneno agora ou tomá-lo depois”, disse. Para ela, muitos profissionais hesitam em confessar equívocos acreditando que tudo se resolverá por si só — uma aposta arriscada que, frequentemente, termina em prejuízos maiores.

A lógica de Smith é simples, mas poderosa: assumir erros demonstra transparência, autenticidade e compromisso com a responsabilidade — três atributos fundamentais para qualquer pessoa que deseje se destacar em cargos de liderança.

Pequenos deslizes, como uma informação incorreta em um relatório, podem se transformar em grandes problemas se não forem endereçados com rapidez e clareza. Reconhecer a falha, pedir desculpas e apresentar soluções são atitudes que constroem uma imagem de integridade e maturidade.

Para os profissionais que desejam alçar voos mais altos, dominar essa habilidade pode ser o passo decisivo para conquistar novos patamares de respeito, influência e realização.

