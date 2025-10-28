Carreira

Essas sete frases são a chave para elevar a moral, engajar e desbloquear o time

Escolhas simples de palavras podem fortalecer equipes, destravar decisões e acelerar sua carreira

Inspiração (Thinkstock/Thinkstock)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15h50.

Ser bom tecnicamente não basta. Em um ambiente de trabalho cada vez mais colaborativo, dinâmico e orientado a resultados, a capacidade de se comunicar com clareza, empatia e propósito tornou-se uma das competências mais valorizadas do mercado. 

O colunista Peter Economy apresentou sete frases que, quando usadas por líderes e profissionais estratégicos, têm o poder de transformar a dinâmica de qualquer equipe. 

Essas frases revelam que a maneira como nos comunicamos molda a cultura de um time. As informações foram retiradas de Inc.

1. Comunicar união fortalece o senso de time

Dizer “juntos podemos fazer isso” envia uma mensagem poderosa, mostrando que ninguém está sozinho. Essa frase ajuda a reforçar a colaboração e o comprometimento coletivo. Em equipes sob pressão, ela reduz a sensação de isolamento e aumenta o engajamento. 

2. Dar voz à equipe estimula a inovação

Ao fazer a pergunta “você consegue pensar em uma forma melhor?”, o profissional mostra abertura para ouvir e valoriza a inteligência coletiva. A frase demonstra que a liderança está disposta a considerar outras perspectivas e que boas ideias podem vir de qualquer pessoa. 

3. Reforçar a interdependência reduz disputas internas

Reafirmar que “o sucesso depende de todos trabalharmos juntos” ajuda a criar uma cultura de colaboração genuína. A frase alinha expectativas e combate o individualismo que, muitas vezes, prejudica a entrega de resultados. 

Ela também reconhece o valor do trabalho de cada integrante da equipe, independentemente da posição hierárquica.

4. Delegar com confiança fortalece a autonomia

Demonstrar confiança na capacidade de decisão de alguém, usando “confio que você tomará a decisão certa” é um ato que empodera. Essa frase sinaliza que o profissional está pronto para assumir responsabilidades e que sua visão é respeitada. 

Em vez de controlar cada detalhe, a liderança assertiva delega com clareza, promovendo o crescimento da equipe e o desenvolvimento individual.

5. Proatividade e escuta ativa constroem liderança de apoio

“Como posso ajudar?”. Essa frase representa uma mudança de postura: em vez de esperar ser acionado, o líder se antecipa às dificuldades da equipe. É uma forma prática de demonstrar apoio e empatia. 

Além de facilitar o andamento do trabalho, a atitude também transmite uma mensagem clara: “estou com você”. 

6. Segurança emocional aumenta o foco e o desempenho

Garantir apoio em situações difíceis e dizer isso abertamente é um gesto poderoso. “Estou com você” transmite segurança emocional, reduz a ansiedade e ajuda o profissional a se concentrar no que realmente importa, a entrega. 

7. Reconhecimento constante reforça o ciclo de excelência

A gratidão, quando expressa com frequência e sinceridade, fortalece a cultura de reconhecimento. Dizer “obrigado” não é apenas um gesto educado, é uma ferramenta de valorização que mantém as pessoas motivadas e alinhadas. 

Profissionais que reconhecem o esforço dos colegas inspiram reciprocidade e constroem relacionamentos mais sólidos e produtivos no ambiente de trabalho.

