Como um bordado grátis gerou US$ 4 milhões em vendas para esta marca

Abbode apostou em experiências personalizadas e parcerias estratégicas para escalar um negócio altamente lucrativo

Da Redação
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15h53.

Na vitrine da loja Abbode, no bairro de Nolita, em Nova York, o que mais chama atenção não são as roupas ou acessórios, mas sim a experiência personalizada.

A marca, criada por Abigail Price, começou como uma loja de decoração com flores secas e evoluiu, em menos de três anos, para um negócio com projeção de faturamento de US$ 4 milhões em 2025, movido quase exclusivamente por bordados.

No início, o bordado era apenas um serviço tímido, oferecido com uma placa escrita à mão que dizia: "Pergunte-nos sobre nossos bordados".

Os resultados eram modestos, com menos de dez pedidos por semana. Mas tudo mudou quando Price decidiu reposicionar o serviço como uma experiência interativa e visualmente atraente, com pop-ups, parcerias criativas e uma abordagem centrada no consumidor digital.

Essa decisão marcou o ponto de virada da marca, transformando o bordado de um "extra" em um produto principal com alto valor agregado, que hoje representa 60% da receita total da empresa. As informações foram retiradas da Inc.

Da vitrine à estratégia: como um serviço virou motor de vendas

A reviravolta começou quando a Abbode montou displays com produtos em branco (como bolsas e robes) ao lado de amostras bordadas, facilitando a visualização por parte dos clientes.

Ao tornar o serviço mais visível, acessível e integrado à experiência da loja física e digital, o número de itens bordados saltou para até 75 por semana.

Mais que isso, Price viu a oportunidade de usar o bordado como ferramenta de atração de público e geração de fluxo de caixa indireto.

Criou eventos com marcas locais e ofereceu bordados gratuitos na compra de produtos, o custo era coberto pelas marcas convidadas, que ainda dividiam parte das vendas com a Abbode.

Essa estratégia se mostrou não apenas eficiente em termos de marketing, mas altamente lucrativa como modelo de parcerias B2B. Empresas como Steve Madden, LoveShackFancy, Skims, Lemme, Sephora e Tory Burch passaram a contratar a Abbode para ativações e eventos.

Escalabilidade por meio de canais digitais e varejo premium

Além da loja em Nova York, a Abbode passou a distribuir seus produtos bordados em plataformas de varejo e, a partir de novembro, na Revolve.

Embora essas versões não sejam personalizáveis, ajudam a expandir a presença da marca e a alcançar um público mais amplo.

Segundo Price, os pedidos individuais representam 60% da receita da empresa, enquanto os outros 40% vêm de parcerias corporativas e eventos de ativação.

Em média, as marcas contratantes pagam por pacotes que incluem produtos, personalização e presença da equipe da Abbode no local.

Entre os grandes destaques está a parceria com a LLBean, realizada em setembro, em que a Abbode vendeu quase US$ 100 mil em produtos em apenas dois dias.

