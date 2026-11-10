Era estagiário e aos 23, é desenvolvedor de IA: 'Não tenho dúvidas de que foi devido a esse curso'

Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14h07.
Quando fez o Execução de Alta Performance, curso do Na Prática, Clézio Rogério dos Santos Júnior era estagiário em uma startup, onde auxiliava analistas mais experientes nas operações.
Dois a três meses depois, foi promovido no estágio e conseguiu uma oportunidade em outro projeto. Hoje, aos 23 anos, trabalha como engenheiro de dados júnior e desenvolvedor de IA júnior.
“Eu não tenho dúvidas de que foi devido ao curso”, diz Clézio, que é de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e cursa tecnologia da informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
O caminho até o curso começou pelo Prêmio Na Prática de 2025. Clézio ficou entre os 100 semifinalistas, e o grupo recebeu a oportunidade de participar do Execução de Alta Performance e da Conferência de Carreira do Na Prática. Foram três dias seguidos: o curso no fim de semana e a conferência logo depois.
O nome do curso já elevou a expectativa. “Quando você vê o título, ‘Execução de alta performance’, você já coloca as expectativas lá em cima”, diz. Ele reorganizou a rotina para participar.
Saiu com as expectativas atendidas, segundo ele, e surpreendido pelo conteúdo. Ao longo das aulas, a turma estudou e refletiu sobre ambição, liderança e construção de rede. Clézio destaca que o curso não ficou na teoria: o aprendizado vinha acompanhado de prática constante.
A convivência também contou. Ele conheceu pessoas de todo o Brasil, de cursos diferentes.
Quer transformar planos em resultados? Conheça o curso Execução de Alta Performance
De volta ao trabalho, Clézio contou aos superiores que tinha ficado entre os semifinalistas do prêmio e feito o curso. Mas, para ele, o que pesou foi outra coisa: a forma de lidar com as situações do dia a dia mudou depois do curso, e os gestores perceberam.
A promoção veio poucos meses depois. Em junho, ele foi efetivado.
A parte mais desafiadora do curso foi o Salto, projeto individual em que cada aluno aplica o que aprendeu em um objetivo próprio. O de Clézio envolve uma meta de longo prazo, e ele começou pelo que era viável naquele momento.
Foi aí que veio o principal aprendizado. Até então, Clézio não tinha um objetivo de longo prazo. “Houve um momento de clique: caramba, eu sei onde eu quero chegar e eu sei qual é o caminho que eu devo seguir para chegar nesse objetivo”, diz.
O projeto segue em andamento e, segundo ele, já tem gerado resultados. Clézio prefere não dar detalhes. A estimativa é concluí-lo em dois anos, com um horizonte que vai além da carreira e inclui a formação.
O conselho de Clézio para quem quer mudar de carreira e não sabe para onde ir começa pelas pessoas. A sugestão é se aproximar de quem já trabalha na área que desperta interesse.
Segundo ele, esses profissionais têm experiência para ajudar a responder dúvidas que travam a decisão: se um cargo faz sentido, se as atividades do dia a dia despertam interesse genuíno, quais nichos existem e se a empresa tem o perfil que a pessoa procura.
Clézio entrou no curso como estagiário que auxiliava analistas. Saiu sabendo aonde quer chegar.
Conheça o Execução de Alta Performance, curso do Na Prática
É um curso do Na Prática voltado à capacidade de transformar objetivos em resultados. Trabalha competências como execução, tomada de decisão, definição de prioridades e geração de resultados, com dinâmicas, simulações, exercícios de feedback e mais de uma dezena de ferramentas práticas.
É o projeto individual do curso. Entre o módulo presencial e o encontro final, cada aluno aplica o que aprendeu em um objetivo profissional, como uma iniciativa no trabalho ou uma mudança de carreira, e apresenta o resultado no último módulo.
Principalmente para universitários, recém-formados e jovens profissionais em início de carreira que querem transformar planos em execução. Também atende quem tem dificuldade em definir prioridades ou quer mais autonomia para conduzir projetos.
Na edição de 2025, os 100 semifinalistas do Prêmio Na Prática receberam a oportunidade de fazer o Execução de Alta Performance e de participar da Conferência de Carreira do Na Prática.
As informações sobre novas turmas e a inscrição ficam na página do curso, no site do Na Prática.