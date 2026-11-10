Era estagiário e aos 23, é desenvolvedor de IA: 'Não tenho dúvidas de que foi devido a esse curso'

Quando fez o Execução de Alta Performance, curso do Na Prática, Clézio Rogério dos Santos Júnior era estagiário em uma startup, onde auxiliava analistas mais experientes nas operações.

Dois a três meses depois, foi promovido no estágio e conseguiu uma oportunidade em outro projeto. Hoje, aos 23 anos, trabalha como engenheiro de dados júnior e desenvolvedor de IA júnior.

“Eu não tenho dúvidas de que foi devido ao curso”, diz Clézio, que é de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e cursa tecnologia da informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Do prêmio à sala de aula

O caminho até o curso começou pelo Prêmio Na Prática de 2025. Clézio ficou entre os 100 semifinalistas, e o grupo recebeu a oportunidade de participar do Execução de Alta Performance e da Conferência de Carreira do Na Prática. Foram três dias seguidos: o curso no fim de semana e a conferência logo depois.

O nome do curso já elevou a expectativa. “Quando você vê o título, ‘Execução de alta performance’, você já coloca as expectativas lá em cima”, diz. Ele reorganizou a rotina para participar.

Saiu com as expectativas atendidas, segundo ele, e surpreendido pelo conteúdo. Ao longo das aulas, a turma estudou e refletiu sobre ambição, liderança e construção de rede. Clézio destaca que o curso não ficou na teoria: o aprendizado vinha acompanhado de prática constante.

A convivência também contou. Ele conheceu pessoas de todo o Brasil, de cursos diferentes.

Quer transformar planos em resultados? Conheça o curso Execução de Alta Performance

O que mudou no estágio

De volta ao trabalho, Clézio contou aos superiores que tinha ficado entre os semifinalistas do prêmio e feito o curso. Mas, para ele, o que pesou foi outra coisa: a forma de lidar com as situações do dia a dia mudou depois do curso, e os gestores perceberam.

A promoção veio poucos meses depois. Em junho, ele foi efetivado.

O clique da visão de longo prazo

A parte mais desafiadora do curso foi o Salto, projeto individual em que cada aluno aplica o que aprendeu em um objetivo próprio. O de Clézio envolve uma meta de longo prazo, e ele começou pelo que era viável naquele momento.

Foi aí que veio o principal aprendizado. Até então, Clézio não tinha um objetivo de longo prazo. “Houve um momento de clique: caramba, eu sei onde eu quero chegar e eu sei qual é o caminho que eu devo seguir para chegar nesse objetivo”, diz.

O projeto segue em andamento e, segundo ele, já tem gerado resultados. Clézio prefere não dar detalhes. A estimativa é concluí-lo em dois anos, com um horizonte que vai além da carreira e inclui a formação.

Para quem não sabe por onde começar

O conselho de Clézio para quem quer mudar de carreira e não sabe para onde ir começa pelas pessoas. A sugestão é se aproximar de quem já trabalha na área que desperta interesse.

Segundo ele, esses profissionais têm experiência para ajudar a responder dúvidas que travam a decisão: se um cargo faz sentido, se as atividades do dia a dia despertam interesse genuíno, quais nichos existem e se a empresa tem o perfil que a pessoa procura.

Clézio entrou no curso como estagiário que auxiliava analistas. Saiu sabendo aonde quer chegar.

Conheça o Execução de Alta Performance, curso do Na Prática

Perguntas e respostas

O que é o Execução de Alta Performance?

É um curso do Na Prática voltado à capacidade de transformar objetivos em resultados. Trabalha competências como execução, tomada de decisão, definição de prioridades e geração de resultados, com dinâmicas, simulações, exercícios de feedback e mais de uma dezena de ferramentas práticas.

O que é o Salto?

É o projeto individual do curso. Entre o módulo presencial e o encontro final, cada aluno aplica o que aprendeu em um objetivo profissional, como uma iniciativa no trabalho ou uma mudança de carreira, e apresenta o resultado no último módulo.

Para quem o curso é indicado?

Principalmente para universitários, recém-formados e jovens profissionais em início de carreira que querem transformar planos em execução. Também atende quem tem dificuldade em definir prioridades ou quer mais autonomia para conduzir projetos.

Qual a relação entre o curso e o Prêmio Na Prática?

Na edição de 2025, os 100 semifinalistas do Prêmio Na Prática receberam a oportunidade de fazer o Execução de Alta Performance e de participar da Conferência de Carreira do Na Prática.

Como se inscrever no Execução de Alta Performance?

As informações sobre novas turmas e a inscrição ficam na página do curso, no site do Na Prática.