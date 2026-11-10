Recém-formada, ela não sabia que rumo tomar. Um desenho num curso revelou o que estudar na Europa

Antônia Ramos de Mello, de 26 anos, tinha acabado de concluir cinco anos de faculdade quando fez o Execução de Alta Performance, curso do Na Prática, em abril de 2026.

Num dos exercícios, precisou desenhar a própria vida em seis cenas. Nas duas que representavam o futuro, apareceram uma fábrica, um barco, um globo e uma bandeira europeia ao lado de um capelo de formatura. Ali ficou mais clara a direção que ela vinha tentando entender: um mestrado em supply chain na Europa.

Hoje, a gaúcha de Porto Alegre prepara as candidaturas com uma planilha e uma lista de etapas, método que ela atribui ao curso.

Depois da faculdade, um caminho sem roteiro

Antônia se formou em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e começou neste ano uma especialização na área na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A dúvida era sobre como escolher. “Durante a faculdade, sabia quais disciplinas precisava cursar e quais etapas deveria cumprir para me formar. Depois da graduação, percebi que teria de tomar decisões que não vinham acompanhadas de um caminho tão claro”, diz.

Ela começava a se interessar por cadeias de suprimentos e queria estudar fora, mas não sabia como transformar a vontade em um plano.

Seis cenas para contar uma vida

O exercício que mais a marcou se chama Filme da minha vida. Na apostila, cada participante desenha quatro cenas do passado e duas do futuro que deseja.

A primeira parte a surpreendeu. “Quando estamos concentrados no próximo objetivo, é fácil olhar para o que ainda falta e esquecer o caminho percorrido”, diz.

Entre as cenas, apareceram o intercâmbio na Irlanda, entre 2023 e 2024, e as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, quando ela organizou um grupo de 30 voluntários e ajudou mais de 20 famílias a voltar para casa. Também entraram o estágio de pesquisa na República Tcheca, o prêmio no Global Peter Drucker Challenge em 2025 e a graduação na PUCRS, onde se tornou a primeira mulher negra a concluir o curso.

Nas cenas do futuro, a empresa, a fábrica, o barco e o globo formavam uma cadeia de suprimentos. A bandeira europeia representava o mestrado. Antônia diz que saiu do exercício com uma percepção diferente de si mesma e mais confiança para explorar os próximos passos.

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Menos tarefas ao mesmo tempo

Outra atividade mexeu com a rotina. No exercício sobre gestão de energia, Antônia identificou que sua principal dificuldade estava na energia mental, em manter o foco e a concentração.

Ela passou a definir as prioridades antes de começar uma tarefa, a evitar alternar entre atividades e a terminar uma coisa antes de passar para a próxima. Também começou a fazer pequenas pausas sem o celular.

A mudança, segundo ela, foi entender que não precisava preencher cada momento do dia para sentir que estava avançando.

Um salto de cada vez até o mestrado

O conceito que ela mais aplica hoje é o de salto. A ideia é partir de um sonho de longo prazo e definir um objetivo que aproxime a pessoa dele, com ação concreta.

O primeiro salto de Antônia foi pesquisar universidades. Ela partiu das instituições mais bem posicionadas no ranking global da QS que ofereciam mestrado na área e montou uma planilha com requisitos, prazos de inscrição e possibilidades de financiamento de cada programa.

Os saltos seguintes vieram em sequência: os textos de candidatura, os documentos, a prova de proficiência em inglês, a busca por bolsas e as cartas de recomendação. A planilha, diz, evita que o processo pareça uma única obrigação enorme.

Ela faz questão de não exagerar o resultado. “Ainda estou preparando as candidaturas, então não seria correto dizer que já alcancei o objetivo final ou atribuir ao curso uma conquista profissional que ainda não aconteceu”, diz. O que mudou, segundo Antônia, foi a forma de conduzir os planos.

O que o outro enxerga na sua história

A turma reunia jovens de diferentes regiões do país que tinham sido semifinalistas do Prêmio Na Prática 2025. Antônia conta que voltou de São Paulo inspirada pelas conversas.

Uma dinâmica ajudou nisso. Nos chamados anjos, os participantes formam duplas e contam um ao outro a própria história. No segundo dia, cada um devolve ao par o que percebeu na trajetória do outro. Para Antônia, quem escuta com atenção encontra conexões que a própria pessoa não enxerga.

Ela recomenda o curso para quem está terminando a faculdade ou começando a vida profissional. “O curso não vai decidir seu futuro por você, mas pode ajudar a fazer as perguntas certas”, diz.

Antônia ainda não sabe em qual universidade vai estudar. Sabe qual é o próximo passo.

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Perguntas e respostas

O que é o Execução de Alta Performance?

É um curso do Na Prática voltado à capacidade de transformar objetivos em resultados. Trabalha competências como execução, tomada de decisão e definição de prioridades, com dinâmicas, exercícios e ferramentas práticas.

Como funcionou a turma de abril de 2026?

Os módulos presenciais aconteceram em abril, em São Paulo, e o módulo virtual, em maio. A turma reuniu semifinalistas do Prêmio Na Prática 2025.

O que é o exercício Filme da minha vida?

É uma atividade em que cada participante desenha, na apostila, quatro cenas do próprio passado e duas do futuro que deseja. A proposta é reconhecer a trajetória percorrida e visualizar os próximos objetivos.

O que é o salto?

É um objetivo concreto que aproxima a pessoa de um sonho de longo prazo. Precisa envolver ação e pode servir para testar um caminho antes de uma decisão maior. No curso, cada aluno desenvolve um projeto individual com essa lógica.

O que é a dinâmica dos anjos?

Os participantes formam duplas e compartilham a própria história e o momento de vida. No segundo dia, cada um apresenta ao par as percepções que teve sobre a trajetória do outro.

Como se inscrever no Execução de Alta Performance?

As informações sobre novas turmas e a inscrição ficam na página do curso, no site do Na Prática.