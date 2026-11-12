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Por causa do El Niño, governo do Pará decreta emergência ambiental e climática por 120 dias

Durante a vigência da norma, permanecem suspensas todas as autorizações e concessões para o uso do fogo no estado.

Queimadas: inquérito policial tenta descobrir quem são os responsáveis por fogo no Estado do Pará (Bruno Kelly/Reuters)

Queimadas: inquérito policial tenta descobrir quem são os responsáveis por fogo no Estado do Pará (Bruno Kelly/Reuters)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Editor da homepage

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17h35.

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O Governo do Pará decretou situação de emergência ambiental e climática em todo o território estadual pelo período de 120 dias, com possibilidade de prorrogação. A medida foi estabelecida pelo Decreto nº 5.767, assinado pela governadora Hana Ghassan e publicado em 11 de novembro de 2026, entrando em vigor na mesma data.

A decisão baseia-se no cenário de estiagem e no risco de incêndios florestais associados ao fenômeno El Niño. Com o decreto, órgãos públicos do estado ficam autorizados a executar ações de prevenção e combate ao fogo, incluindo o remanejamento de equipes e a destinação de apoio logístico e técnico para áreas de floresta, comunidades e produção local.

Durante a vigência da norma, permanecem suspensas todas as autorizações e concessões para o uso do fogo no estado. O texto também estabelece a proibição do uso do fogo para limpeza e preparo de áreas, manejo de pastagens e eliminação de resíduos vegetais em 31 municípios paraenses.

Fogo volta a Alter do Chão após incêndio que queimou 456 hectares

Nesta terça-feira, novos incêndios ameaçam casas e territórios indígenas na região de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, pouco mais de uma semana depois de um incêndio de grandes proporções atingir cerca de 456 hectares de vegetação na Área de Proteção Ambiental (APA) da região.

O fogo voltou a atingir a área protegida, e a fumaça encobre a paisagem de um dos principais destinos turísticos da Amazônia.

A região já havia enfrentado um incêndio de grandes proporções entre 30 de outubro e 1º de novembro. Na ocasião, as chamas avançaram pela APA de Alter do Chão, formando uma linha de fogo de pelo menos 1,4 quilômetro.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, o incêndio atingiu aproximadamente 456 hectares de vegetação e foi considerado totalmente controlado no domingo, 1º de novembro, após três dias de combate.

Acompanhe tudo sobre:IncêndiosPará

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