Por causa do El Niño, governo do Pará decreta emergência ambiental e climática por 120 dias

Nesta terça-feira, novos incêndios ameaçam casas e territórios indígenas na região de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, pouco mais de uma semana depois de um incêndio de grandes proporções atingir cerca de 456 hectares de vegetação na Área de Proteção Ambiental (APA) da região.

O fogo voltou a atingir a área protegida, e a fumaça encobre a paisagem de um dos principais destinos turísticos da Amazônia.

A região já havia enfrentado um incêndio de grandes proporções entre 30 de outubro e 1º de novembro. Na ocasião, as chamas avançaram pela APA de Alter do Chão, formando uma linha de fogo de pelo menos 1,4 quilômetro.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará, o incêndio atingiu aproximadamente 456 hectares de vegetação e foi considerado totalmente controlado no domingo, 1º de novembro, após três dias de combate.