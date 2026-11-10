Ele trocou o cargo em que sabia tudo por um em que não sabia nada. Esse curso o recolocou no eixo

Artur Magno de Carvalho se inscreveu no Execução de Alta Performance, curso do Na Prática, para aprender a acompanhar melhor os projetos que planejava.

Coordenador de projetos na Prefeitura de Belém, ele saiu com outra coisa: uma resposta para a pergunta que se fazia desde que trocou um cargo que dominava por um em que era novato.

“Eu me perguntava: por que diabos eu aceitei esse trabalho? Por que diabos eu saí de um local em que eu sabia tudo para um local em que eu não sei nada?”, diz.

Uma carreira construída degrau por degrau

Artur começou a carreira aos 18 anos, no IBGE, e estudou geologia no começo da vida adulta. Apaixonado pela ciência da Terra, decidiu ainda assim não seguir a profissão e foi cursar análise de sistemas.

Perto do fim dessa graduação, foi trabalhar em um órgão público que desenvolvia um projeto de atendimento a populações de territórios vulneráveis de Belém. Ficou encantado com o impacto e mergulhou no trabalho. Ajudou a desenhar o projeto, implementá-lo e colocá-lo para funcionar. Segundo ele, a iniciativa virou referência no país.

Em dois anos, assumiu a coordenação geral do projeto no estado e chegou ao topo do órgão. Implementou 28 unidades antes de ser convidado para a prefeitura.

O desconforto de começar de novo

Na prefeitura, a lógica se inverteu. No emprego anterior, Artur tinha subido cada etapa até o topo. No novo, conta, já chegou lá em cima, sem saber bem o que fazer nos primeiros momentos.

Ele tinha um motivo básico para estar ali, a vontade de aprender. Faltava um porquê maior, e essa ausência, segundo Artur, dificultou algumas coisas pelo caminho.

Foi nesse momento, pouco mais de um ano depois de deixar o projeto, que ele fez o Execução de Alta Performance. Artur tinha conhecido o Na Prática pelo Instagram, por volta do fim de 2024, quando viu o Prêmio Na Prática, voltado a jovens com projetos de impacto. Na época, acabava de começar a faculdade de direito na Universidade Federal do Pará (UFPA). Inscreveu-se contando a própria trajetória e ficou entre os semifinalistas.

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Um curso de execução que começou pelo porquê

O nome do curso despertou nele uma imagem conhecida. “Quando a gente ouve falar em execução de alta performance, sempre vem aquele negócio do mercado financeiro, galera trabalhando 12, 15 horas por dia, galera quase com burnout”, diz.

Como gestor de projetos, Artur se considerava um bom planejador e queria reforçar o acompanhamento das atividades. Encontrou outra proposta. “Foi um curso de introspecção, foi um curso de reflexão, foi um curso de análises críticas de por que a gente faz as coisas”, diz.

Para ele, o porquê define o como. É o norte que às vezes se perde na rotina, e o curso o ajudou a lembrar por que faz o que faz. Nas palavras dele, a experiência o recolocou no eixo.

O mais velho da sala

Artur foi o participante mais velho da turma, que reunia de 15 a 20 pessoas, segundo ele. Quando alguém pergunta se o curso vale a pena, é dos colegas que ele fala primeiro.

“Eu nunca tinha visto, numa única sala, jovens com tanto potencial quanto eu vi nesse momento”, diz. Ele admite que, com mais idade, às vezes perdia um pouco a esperança na juventude. Saiu do curso com a impressão oposta.

Artur cita os conteúdos de hard e soft skills e a condução do facilitador da turma, mas coloca a rede formada ali no centro da experiência. Para ele, quem passa pelo curso entra num grupo seleto de pessoas preocupadas em fazer mais e melhor.

Fazer e mostrar o que fez

O conselho de Artur vale para jovens, mas não só para eles: quem quer fazer diferença na comunidade, no bairro ou na cidade deve colocar a mão na massa e, depois, compartilhar o resultado.

Mostrar o que fez, diz, traz satisfação pessoal e dá visibilidade ao trabalho, o que ajuda a atrair patrocinadores e apoiadores para os projetos e as ideias. Na avaliação dele, o Na Prática também ajuda nessa difusão.

Artur chegou ao curso querendo acompanhar melhor o que planejava. Saiu lembrando para que planeja.

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Perguntas e respostas

O que é o Execução de Alta Performance?

É um curso do Na Prática voltado à capacidade de transformar objetivos em resultados. Trabalha competências como execução, tomada de decisão, definição de prioridades e geração de resultados, com dinâmicas, simulações, exercícios de feedback e mais de uma dezena de ferramentas práticas.

Como o curso funciona?

Na edição de 2026, o formato foi híbrido: um módulo introdutório online, um módulo presencial em São Paulo sobre mentalidade de alta performance e um encontro final online ao vivo. A edição presencial teve 26 horas de conteúdo, e quem conclui todos os módulos recebe certificado.

O que é o Salto?

É o projeto individual do curso. Nas quatro semanas entre o módulo presencial e o encontro final, cada aluno aplica o que aprendeu em um objetivo profissional, como uma iniciativa no trabalho ou uma mudança de carreira, e apresenta o resultado no último módulo.

Para quem o curso é indicado?

Principalmente para universitários, recém-formados e jovens profissionais em início de carreira que querem transformar planos em execução. Também atende quem tem dificuldade em definir prioridades ou quer mais autonomia para conduzir projetos.

Como se inscrever no Execução de Alta Performance?

As informações sobre novas turmas e a inscrição ficam na página do curso, no site do Na Prática.