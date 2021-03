Empresas dão 100 mil bolsas integrais para formar desenvolvedores

Para quem está procurando oportunidades para entrar em uma das áreas com maior demanda no mercado de trabalho, as empresas Inter, Localiza e MRV se juntaram para oferecer formação gratuita de desenvolvedor para 100 mil pessoas.

As três empresas fizeram uma parceria com o hub de inovação Órbi Conecta para aumentar a capacitação na área de tecnologia e diminuir o déficit de desenvolvedores no Brasil.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o mercado de TI no país terá um déficit de 290 mil profissionais em 2024. E, de acordo com levantamento da Catho, as carreiras na área tiveram crescimento de até 671% em 2020 na capital de São Paulo, maior cidade do país

Os cargos em tecnologia também entraram para a lista do LinkedIn de profissões em alta para 2021. A pesquisa da rede social destacou que vão se destacar competências como Git, Unity, JavaScript, React.js, Scrum, design de experiência do usuário (UED), SQL, design de interface do usuário e Cascading Style Sheets (CSS).

Os cursos curtos e online duram em média um total de 90 horas e abordam várias dessas habilidades destacadas pelo LinkedIn. Com a iniciativa, as empresas também procuram encontrar profissionais para preencher suas vagas.

Por isso, os cursos são divididos em três frentes personalizadas para a demanda de cada negócio. O Inter vai formar desenvolvedores Java, enquanto a Localiza vai treinar desenvolvedores .NET. A trilha de conhecimento da MRV será lançada nesta sexta-feira, 5, às 19h, pelo Youtube.

As bolsas são para um público que já tenha um conhecimento inicial de programação, com as trilhas focadas em pessoas no início de carreira e profissionais buscando atualizar seus conhecimentos. As inscrições vão até março e os participantes terão 75 dias para completar os cursos.

Depois da conclusão, todos recebem certificado e podem cadastrar seu perfil profissional para concorrer a vagas nas empresas. Veja mais informação pelo site.