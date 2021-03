Veja 15 profissões em alta para 2021: saúde e tecnologia saem na frente

A pandemia causou pelo menos dois impactos fortes no caminho que o mercado de trabalho estava seguindo: há agora mais demanda para profissionais de saúde e de tecnologia, devido à transformação digital que as empresas têm passado.

Um levantamento da rede social profissional LinkedIn aponta os 15 empregos que mais cresceram entre abril e outubro de 2020 em comparação com o mesmo período de 2019. Os empregos em alta foram definidos pelo LinkedIn a partir da análise de 15.000 cargos para descobrir os cargos que mais cresceram.

Por ser um dos países mais atingidos pela pandemia, os dados mostram um investimento do Brasil em projetos de pesquisa relacionados ao novo coronavírus. Organizações de estudos clínicos como o Instituto Butantan estavam entre as principais empresas que contrataram pesquisadores e profissionais do setor farmacêutico para suprir essa demanda.

Enfermeiros de terapia intensiva, por exemplo, registraram uma taxa de crescimento recorde de 820% em comparação com o ano anterior. Houve, ainda, um aumento de 34% nas contratações de especialistas em saúde mental devido ao estresse ligado ao bem-estar.

Desenvolvedores, engenheiros de software, designers de produtos e especialistas em segurança cibernética são algumas das profissões que têm se destacado. Além disso, o LinkedIn identificou que pelo menos 20% destes cargos abertos são para funções remotas. Na grande São Paulo, por exemplo, um levantamento da empresa Catho mostra que as vagas na área de tecnologia subiram 600%.

Veja a lista completa:

1. Médicos especializados

Principais competências: enfermagem em terapia intensiva, farmácia clínica, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional e biologia

Cargos mais comuns: enfermeiro(a) de terapia intensiva, enfermeiro(a) de saúde pública, enfermeiro(a) de pronto-socorro, clínico geral, fisioterapeuta, farmacêutico(a), médico(a) e especialista clínico

2. Cargos em tecnologia

Principais competências: Git, Unity, JavaScript, React.js, Scrum, design de experiência do usuário (UED), SQL, design de interface do usuário e Cascading Style Sheets (CSS)

Cargos comuns: engenheiro(a) de software, desenvolvedor(a) de backend, desenvolvedor(a) de jogos, desenvolvedor(a) de frontend, consultor(a) de design de produto, designer de interface do usuário, desenvolvedor(a) de web e analista de segurança cibernética

3. Farmacêuticos e pesquisadores

Principais competências: monitoramento clínico, boas práticas clínicas (BPC), boas práticas de laboratório (BPL), pesquisa clínica, bioquímica e hematologia

Cargos comuns: técnico(a) em medicina, cientista de laboratório médico e assistente de laboratório

4. Cargos em vendas e desenvolvimento de negócios

Principais competências: negociação, gestão comercial, e-commerce, pré-vendas, planejamento de negócios, negociação, gestão de vendas

Cargos comuns: especialista em vendas, gerente de vendas, assistente operacional de vendas

5. Especialistas em E-commerce

Principais competências: e-commerce, gerenciamento de logística, produtos SAP, operações de depósito, controle de estoque e gerenciamento da cadeia de suprimentos

Cargos comuns: diretor(a) de cadeia de suprimentos, técnico(a) em logística, analista de estoque, operário(a) de estoque, gerente de e-commerce, analista de e-commerce

6. Profissionais autônomos de conteúdo digital

Principais competências: experiência em podcasts, YouTube, marketing digital e edição de vídeos

Cargos comuns: podcaster, YouTuber, coordenador(a) de conteúdo e editor(a) de vídeo

7. Especialistas em marketing digital

Principais competências: marketing de influência, marketing digital, growth hacking, experiência de usuário (UX), mídias sociais, Search Engine Optimization (SEO)

Cargos comuns: gerente de mídias sociais, especialista em estratégias de posicionamento, consultor(a) de marketing digital, produtor(a) de conteúdo e redator(a) para experiência do usuário.

8. Profissionais de finanças

Principais competências: serviços bancários, negociação, planejamento de negócios, investimentos, finanças corporativas, mercado de capitais e análise financeira

Cargos comuns: diretor(a) financeiro(a), corretor(a) de ações, consultor(a) de serviços financeiros, contador(a), supervisor(a) de contas a receber e bancário(a)

9. Telemarketing

Principais competências: telemarketing, atendimento ao cliente, vendas, etiqueta ao telefone

Cargos comuns: representante de telemarketing, operador(a) de telemarketing e especialista em telemarketing

10. Cargos de apoio à saúde

Principais competências: experiência em farmácia e com medicamentos, funções de recepcionista, atendimento ao paciente, análises clínicas e gestão de saúde

Cargos comuns: assistente de farmácia, consultor(a) de saúde, gerente de operações clínicas, encarregado(a) médico(a), coordenador(a) médico, assistente de saúde

11. Serviços criativos

Principais competências: ilustração, arte, ZBrush, jornalismo, design gráfico, modelagem 3D, redação, Adobe Illustrator

Cargos comuns: ilustrador(a), artista 3D, redator(a), figurinista e designer gráfico

12. Análises de dados

Principais competências: Apache Spark, Hadoop, SQL, Python, Data Science, Tableau, Google Analytics

Cargos comuns: engenheiro(a) de dados, analista de dados, analista de desempenho e analista de validação

13. Cargos de sucesso de clientes

Principais competências: atendimento ao cliente, experiência do cliente, negociação, planejamento de negócios, liderança de equipe e central de atendimento

Cargos comuns: atendimento ao cliente, líder de equipe de atendimento ao cliente, especialista em central de atendimento, gerente de sucesso do cliente, parcerias estratégicas e gerente de experiência do cliente

14. Profissionais do setor de varejo

Principais competências: vendas no varejo, merchandising, vendas, atendimento ao cliente e marketing

Cargos comuns: especialista em varejo e especialista em merchandising

15. Especialistas em saúde mental

Principais competências: psicoterapia, psicologia, psicologia de aconselhamento e saúde mental

Cargos comuns: psicoterapeuta e psicólogo(a) clínico(a)

