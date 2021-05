Emprego no Canadá, mil vagas com home office e mais destaques de carreira

No Brasil, no Canadá ou no conforto da sua casa: existem diversas oportunidades de emprego abertas para você dar seu próximo passo na vida profissional.

Até para quem está começando agora e procura por um primeiro emprego, a Vale abriu cerca de 1.000 vagas para jovens iniciando a carreira no programa Jovem Aprendiz.

São oportunidades nos estados de Minas Gerais, Pará, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, e com chance de fazer home office. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de maio.

Para quem já tem experiência na área de tecnologia, evento de recrutamento terá 30 empresas do Canadá em busca de profissionais para preencher quase 200 vagas de emprego.

Todo o processo do “Les Journées Québec Tech” será feito de forma virtual pelo site do Talent Montréal. Após as inscrições, as empresas participantes vão selecionar seus candidatos e convidá-los para entrevistas de emprego entre os dias 14 e 23 de junho.

Ao longo da semana, duas empresas tiveram destaque: o Grupo Reckitt e a Amazon. O escritório no Brasil da empresa de Jeff Bezos teve a maior abertura de vagas no time internacional de tecnologia desde sua fundação em 2014. São mais de 70 vagas com home office e para diversos níveis e cargos.

E multinacional dona das marcas Veja, Vanish, SBP e Lysol abriu as inscrições para seu programa de trainee com salário de R$ 8,5 mil.

Podem se inscrever candidatos de qualquer curso superior (tecnólogo, bacharel ou licenciatura), que tenham se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade para viagens e residir em diferentes estados. O inglês não é mais obrigatório na seleção.

E falando em altos salários: a ClearSale tem mais de 500 vagas com home office e salários que podem chegar a até R$ 12 mil. A empresa quer preencher os cargos até o final de junho e procura por profissionais nas áreas de Negócios, Comercial, Tecnologia, Analytics e Operacional. Confira as oportunidades pelo site.

Confira mais vagas abertas com home office:

Ambev

O braço de tecnologia da companhia, a Ambev Tech, acaba de lançar um programa de recrutamento voltado para profissionais seniores do mercado, que conta com 105 vagas distribuídas em sete áreas de tecnologia.

Movidesk

A startup de Santa Catarina tem cerca de 100 vagas para os times de Engenharia, Sucesso do Cliente, Produto, People (Recursos Humanos), Vendas, entre outros. Os contratados poderão trabalhar remotamente ou no modelo híbrido. Confira as oportunidades pelo site.

Juntos Somos Mais

A startup do setor de construção civil tem 87 vagas abertas com trabalho remoto para o time de tecnologia. As oportunidades disponíveis incluem mais de 40 vagas para pessoas desenvolvedoras (Front-end e Back-end), mais de 10 para UX/UI Designer, oito para Product Owner e as demais para posições de Data Engineer, SRE/Devops, QA, DBA e Líder Técnico. Interessados podem se candidatar pelo LinkedIn.

Liv Up

São 60 vagas com possibilidade de trabalho remoto ou flexível. Metade das oportunidades será para reforçar o time de tecnologia da empresa e aceita candidatos de todo o Brasil. Confira as vagas aqui.

Signa

São 50 vagas para desenvolvedores em back-end e front-end, tester, UX, segurança de dados, product owner, suporte ao cliente, comercial e estágio para testes e infra. Todas as vagas são totalmente remotas. Confira as oportunidades aqui.

CARGOBR

A startup tem 50 vagas disponíveis nas áreas de TI, atendimento, financeira e operações. A empresa está em busca de Desenvolvedores, Assistente de Atendimento, Analista Financeiro, Designer e Líder de Operações. Confira as vagas aqui.

Afterverse

A empresa de games do Grupo Movile e detentora do PK XD tem vagas com home office para profissionais de todo o Brasil. São ao menos 16 posições, grande parte para atuação na área de tecnologia e desenvolvimento de jogos. Confira as vagas no site.

