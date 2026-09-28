Unilever abre trainee com salário de R$ 17 mil; veja como se inscrever

RESUMO ＋ A companhia Unilever recebe até 14 de outubro inscrições para o Programa de Trainee Executivo 2027 Blueprint, com 10 vagas e salário de R$ 17 mil. O processo busca profissionais formados entre 2019 e 2025, com inglês avançado, experiência na área pretendida e disponibilidade para mudança, para postos em São Paulo, Louveira e Suape.

A Unilever abriu inscrições para seu Programa de Trainee Executivo 2027, chamado Blueprint, com 10 vagas e remuneração de R$ 17 mil. As oportunidades estão distribuídas entre São Paulo (SP), Louveira (SP) e Suape (PE), e as candidaturas podem ser feitas até 14 de outubro.

Diferentemente de processos voltados apenas a profissionais em início de carreira, a seleção busca candidatos que já tenham experiência na área de atuação. Podem participar pessoas com formação concluída entre 2019 e 2025, inglês avançado e disponibilidade para mudança.

As vagas contemplam as áreas Comercial e Desenvolvimento de Negócios, Marketing, Trade Marketing, área responsável por estratégias de comercialização e exposição de produtos nos canais de venda, Finanças e Supply Chain, cadeia de suprimentos que reúne etapas como produção, logística e distribuição. A disponibilidade das posições varia conforme as vagas abertas.

Segundo a empresa, os profissionais selecionados passarão por uma trajetória de desenvolvimento que prevê aumento de responsabilidades, contato com diferentes frentes do negócio e participação em processos de decisão.

A estrutura do programa estabelece a possibilidade de chegada a posições de gerência em 18 meses. A companhia também prevê uma trajetória para cargos de diretoria entre cinco e sete anos, condicionada ao desempenho de cada profissional.

“Na Unilever, acreditamos que liderança não acontece por acaso. Ela é construída a partir das experiências certas, no momento certo. O programa traduz exatamente essa visão: conectamos o potencial e a trajetória que cada profissional traz consigo a uma jornada estruturada de desenvolvimento, preparada para formar os líderes que irão impulsionar os próximos ciclos de crescimento da companhia”, afirma Petr Hon, diretor de Recursos Humanos da Unilever Brasil.

Programa inclui benefícios e exige mobilidade

Além do salário de R$ 17 mil, o Programa de Trainee Executivo Unilever 2027 Blueprint oferece vale-refeição, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e vale-bem-estar.

O pacote também contempla suporte à retificação de documentos para pessoas trans e incentivo para cursos e idiomas.

As inscrições começaram nesta quarta-feira, 23 de setembro, e seguem até 14 de outubro. Entre os requisitos estão formação entre 2019 e 2025, inglês avançado, experiência na área pretendida e mobilidade para mudança.

Saiba mais sobre o Trainee Executivo Unilever 2027 Blueprint

Inscrições: de 23 de setembro a 14 de outubro

de 23 de setembro a 14 de outubro Vagas: 10

10 Salário: R$ 17 mil

R$ 17 mil Localidades: São Paulo (SP), Louveira (SP) e Suape (PE)

São Paulo (SP), Louveira (SP) e Suape (PE) Áreas: Comercial e Desenvolvimento de Negócios, Marketing, Trade Marketing, Finanças e Supply Chain

Comercial e Desenvolvimento de Negócios, Marketing, Trade Marketing, Finanças e Supply Chain Pré-requisitos: formação entre 2019 e 2025, inglês avançado, experiência na área e disponibilidade para mudança

formação entre 2019 e 2025, inglês avançado, experiência na área e disponibilidade para mudança Inscrições: traineeunileverexecutivo.com.br