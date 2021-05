Amazon tem mais de 70 vagas com home office para time internacional

A Amazon está contratando profissionais para seu time internacional de tecnologia. São mais de 70 vagas com home office e para diversos níveis e cargos – a maior abertura de oportunidades na área de tecnologia da empresa no país desde a criação do centro de desenvolvimento em 2014.

São vagas para desenvolvedores, engenheiros de qualidade, gerentes de desenvolvimento, produto e programa. Todas as vagas são para o escritório da empresa em São Paulo, no entanto, os funcionários estão trabalhando em home office.

De acordo com o diretor de tecnologia da Amazon.com no país, Leandro de Paula, a equipe trabalha em escala global e a Amazon tem olhado para o Brasil com uma visão de longo prazo.

“Estamos crescendo rapidamente, e este é um investimento importante para garantir que continuaremos inovando em nome dos nossos clientes para realizar esta visão. Nosso foco é inovar localmente, melhorando a experiência dos nossos clientes no Brasil através de novas soluções e tecnologia que possam ser utilizadas pela Amazon ao redor do mundo”, observa ele.

Para tentar as oportunidades, não é obrigatório ter formação universitária ou técnica, mas quase todas as vagas pedem por fluência no inglês. Algumas oferecem exceções para profissionais com proficiência no nível técnico.

Também não é exigido conhecimento em uma tecnologia específica nos cargos de desenvolvimento. Basta conhecer ao menos uma linguagem de programação e ter bom conhecimento nas bases da computação, como estrutura de dados e algoritmos.

“Contratamos pessoas não pelas tecnologias que eles conhecem, mas sim pela capacidade de aprender e pelo conhecimento dos conceitos básicos, pois a tecnologia continuará mudando cada vez mais rápido”, conta o diretor.

Nos cargos de gerência, será necessária a formação na área de ciência da computação e ter experiência de mais de cinco anos com gestão de times.

Após a seleção de currículos, os candidatos passarão por um desafio de programação que deve ser finalizado em sete dias. Depois, haverá uma entrevista técnica com um engenheiro e entrevistas com membros da liderança.

Confira todas as vagas abertas no país pelo site.

