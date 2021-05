Grupo da Veja e SBP abre vagas de trainee com salário de R$ 8,5 mil

Após alguns anos sem novas seleções, o Grupo Reckitt abre nesta quarta-feira, 19, seu novo programa de trainee com tudo: recém-formados de qualquer curso podem se inscrever, o inglês não é mais obrigatório e o salário de 8.500 reais está acima do mercado.

A multinacional de bens de consumo em higiene, saúde e nutrição é dona das marcas Veja, Vanish, SBP e Lysol, entre outras. No programa de 2021, a empresa vai selecionar 13 candidatos para atuar no Brasil nas frentes de vendas, marketing e supply services (logística) da Reckitt Hygiene Comercial Brasil.

O objetivo é que em 18 meses o programa forme a nova geração de líderes da companhia. Após o final do programa, os trainees se tornarão gerentes júnior e começarão um preparo para no futuro serem general managers.

Assim, o programa será focado no aprendizado e desenvolvimento acelerado de carreira. Segundo Raquel Carneiro, diretora de recursos humanos Latam, o tempo dos trainees será fracionado em 70% de aprendizado prático, 20% de mentoria com lideranças e 10% de educação formal.

“Nessa educação formal, a gente fala em aspectos do negócio, de metodologias e ainda do curso de inglês. Temos um foco grande agora na questão de diversidade. Não vamos exigir inglês na seleção e vamos oferecer a oportunidade de estudar, pois o idioma é muito necessário”, explica ela.

A diretora conta que os trainees terão oportunidade de ter contato com equipes e até experiência internacional na multinacional.

Podem se inscrever candidatos de qualquer curso superior (tecnólogo, bacharel ou licenciatura), que tenham se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade para viagens e residir em diferentes estados.

Na seleção, os recrutadores vão procurar por pessoas com perfis que façam sentido com os três valores do grupo: performance, pessoas e propósito. Além disso, a diretora conta que quatro tipos de agilidade:

“Primeiro, a agilidade mental. São aqueles que aprendem rápido e são curiosos. Depois, agilidade com pessoas, queremos profissionais que possam formas times, trabalhar de forma colaborativa. A agilidade de resultados é a característica de pessoas que querem entregar resultados consistentes e fazendo o que é certo. Por último, a agilidade para mudanças”, diz ela.

Além do salário acima do mercado, os trainees terão bônus na contratação, planos de saúde e odontológico, vale-refeição, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida e Gympass. As inscrições vão até o dia 15 de junho e podem ser feitas pelo site do 99 jobs.

