Vale abre cerca de 1.000 vagas para primeiro emprego com home office

A Vale abriu as inscrições nesta segunda-feira, 17, para oportunidades de primeiro emprego com o Programa Jovem Aprendiz. São cerca de 1.000 vagas distribuídas entre os estados de Minas Gerais, Pará, Bahia, Maranhão, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro.

Segundo a mineradora, o programa é uma das principais portas de entrada para a empresa e ajuda no preparo dos jovens para o mercado de trabalho.

Os candidatos devem ter entre 18 e 22 anos e ter concluído o ensino médio. É necessário se inscrever nas vagas no estado onde reside, mesmo com diversos locais estando 100% em home office. Também é um requisito ter disponibilidade para trabalhar 6 horas diárias.

São dois anos de programa com acesso à conteúdos teóricos e práticos de capacitação nas áreas de eletromecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos. Os jovens terão acompanhamento junto a orientadores técnicos da Vale.

O processo de seleção tem seis etapas, todas online e às cegas. Após a conclusão das inscrições, os candidatos precisarão realizar avaliações, dinâmica de grupo, painel com gestores e gestoras e exames médicos admissionais.

"Sabemos o quanto a primeira oportunidade de trabalho em uma grande empresa, como a Vale, pode marcar positivamente a vida de um jovem, além de trazer uma transformação social, econômica e educacional profunda. Queremos estar ao lado deles neste momento tão importante que é o primeiro emprego", fala a gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha.

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de maio pelo site.

