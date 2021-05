No Dia dos Namorados, Ambev quer dar match com 100 profissionais de TI

"Estamos procurando a tampa da nossa garrafa". Este é o slogan da nova campanha da Ambev, que vai aproveitar o clima do Dia dos Namorados para celebrar o "Dia do Match". O braço de tecnologia da companhia, a Ambev Tech, acaba de lançar um programa de recrutamento voltado para profissionais seniores do mercado, que conta com 105 vagas distribuídas em sete áreas de tecnologia.

"O programa surgiu para unir grandes talentos da tecnologia e a nossa paixão pela cerveja para transformar a Ambev em uma referência mundial não só de bens de consumo, mas também do mundo da inovação", afirma Eduardo Horai, CTO da Ambev. "Os dias das entrevistas finais serão realizados entre 11 e 12 de junho, no final de semana do Dia dos Namorados. Por isso a ideia de nomear o programa como Dia do Match", complementa Horai.

Hoje, a Ambev Tech possui escritórios em Blumenau-SC, Maringá-PR, Jaguariúna-SP, Sorocaba-SP, Campinas-SP e na cidade de São Paulo, porém, profissionais de todo o país poderão se candidatar às vagas, pois o trabalho pode ser realizado todo remotamente.



O processo seletivo será feito de forma 100% online e os interessados devem se inscrever nos links abaixo. Confira abaixo as vagas disponíveis:



● Desenvolvimento C# Pleno e Sênior

● Desenvolvimento Java Pleno e Sênior

● Desenvolvimento Java Spring Boot Sênior

● Desenvolvimento Angular Sênior

● Desenvolvimento C# Full Stack Sênior

● Desenvolvimento React Pleno e Sênior

● QA Pleno e Sênior



Além das vagas específicas para o Dia do Match, outras vagas podem ser conferidas e acompanhadas aqui.

