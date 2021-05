Evento online vai recrutar brasileiros para 200 vagas no Canadá

Tem experiência em tecnologia e sonha ter uma carreira internacional? A organização Montréal Internacional vai realizar um evento virtual para preencher quase 200 vagas de emprego em 30 empresas do Canadá.

As vagas são focadas na cidade de Montréal e em profissões de alta demanda de tecnologia da informação. Na última década, a cidade teve um crescimento de 64% em empregos no setor de TI.

Com a expectativa de atrair mais de 1 milhão de imigrantes até 2023, essa é uma das diversas iniciativas de cidades e empresas canadenses para recrutar estudantes e profissionais.

Todo o processo do “Les Journées Québec Tech” será feito de forma virtual pelo site do Talent Montréal. Após as inscrições, as empresas participantes vão selecionar seus candidatos e convidá-los para entrevistas de emprego entre os dias 14 e 23 de junho.

Depois de aprovados, os profissionais terão ajuda das empresas para obter a autorização de trabalho.

As companhias participantes procuram principalmente por:

Desenvolvedores (fullstack, front-end e back-end) para as seguintes tecnologias: Java / .NET / C# /Javascript / C++

Analistas de negócios em TI

DevOps

Cientistas de dados

Administradores de servidores

Arquitetos de tecnologia

Para tirar dúvidas dos interessados, a organização vai fazer uma sessão online em português no dia 25 de maio, às 18h. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas aqui.

Já as inscrições para o evento de recrutamento vão até o dia 13 de junho e os candidatos se cadastram no site do Talent Montréal.