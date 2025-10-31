Empreender com franquias e microfranquias: como ter sucesso?

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias cresceu 13,5% em 2024, superando a projeção inicial.

O movimento reflete uma tendência global: o desejo de empreender com menor risco e suporte estruturado. E é justamente aí que entram as franquias, microfranquias e negócios digitais, apontadas por especialistas como as “portas de entrada mais seguras” para quem quer abrir o primeiro negócio.

As franquias se destacam por oferecer um modelo testado e com suporte contínuo. O franqueado investe em um negócio que já foi validado, recebe treinamento, marketing centralizado e orientação de gestão.

O fator decisivo? Planejamento e gestão. As redes franqueadoras já possuem processos padronizados e ferramentas de acompanhamento que reduzem os erros comuns a quem empreende do zero. Além disso, o setor se mostra resiliente mesmo em períodos de instabilidade econômica.

As microfranquias têm sido responsáveis por popularizar o acesso ao empreendedorismo. Elas exigem investimento inicial menor e oferecem operação simplificada — muitas vezes em modelo home office ou itinerante.

Esses negócios oferecem retorno médio em até 24 meses e são indicados para quem busca independência financeira, mas ainda não tem experiência na gestão de uma empresa.

As transformações tecnológicas também impactaram o setor de franquias. As franquias digitais e os negócios online têm ganhado força, permitindo operar sem loja física e com baixo custo fixo.

Modelos de e-commerce, marketing digital, consultorias e plataformas de serviços online compõem essa nova geração de negócios.

Esses empreendimentos se destacam por sua escalabilidade e pela facilidade de expansão: com a gestão feita 100% online, é possível atender clientes de qualquer lugar.

Antes de investir, é importante avaliar fatores como perfil, capital disponível e tempo de dedicação. Veja alguns critérios que ajudam na decisão:

Franquias tradicionais: indicadas para quem busca estrutura, marca consolidada e retorno previsível;

Microfranquias: melhor opção para quem quer começar com baixo investimento e operação enxuta;

Negócios digitais: ideais para quem busca flexibilidade, inovação e modelos escaláveis.

Independentemente do modelo escolhido — franquia, microfranquia ou negócio digital — o sucesso depende de competências de gestão.

E é exatamente isso que uma graduação em administração proporciona: uma formação que combina estratégia, finanças, marketing e análise de mercado, essenciais para quem pretende empreender com segurança.

O curso oferece ferramentas para:

avaliar riscos e oportunidades de investimento;

elaborar planos de negócio consistentes;

negociar com franqueadores e fornecedores;

estruturar equipes e processos;

interpretar dados de desempenho e ajustar estratégias.

Além disso, o programa de formação ensina o aluno a tomar decisões baseadas em indicadores, algo indispensável para gerenciar franquias de forma profissional e maximizar lucros.

Os empreendedores de hoje já não se contentam apenas em “ter um negócio próprio” — eles querem fazê-lo crescer de forma sustentável e inteligente.

O domínio de temas como finanças, gestão de pessoas e marketing digital tem permitido que muitos franqueados evoluam para investidores multiunidades ou até criem suas próprias marcas — o que reforça a importância da qualificação.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.