Ambev lança curso gratuito para garçons. O motivo? Atender a demanda da Copa do Mundo

Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, a Ambev decidiu acelerar uma aposta que vai além das mesas dos bares: a formação de profissionais para atender à demanda esperada durante o mundial.

A companhia anuncia a nova edição do ‘Bora Formar Garçons’, curso gratuito criado para qualificar trabalhadores do setor de bares e restaurantes em todo o Brasil.

A iniciativa será realizada em parceria com a Abrasel e a Catho e tem como objetivo preparar profissionais para um calendário que promete aquecer o consumo e aumentar o fluxo de clientes nos estabelecimentos, especialmente durante os jogos da seleção brasileira.

Como funcionará o curso?

O programa integra o Bora, plataforma criada pela Ambev para estimular geração de emprego e renda no país. Nesta segunda edição, o curso será oferecido gratuitamente em formato online e estará disponível para participantes de todo o território nacional.

A iniciativa também tenta responder a um gargalo histórico do setor. Segundo dados da Abrasel, 88% das empresas de bares e restaurantes relatam dificuldades para contratar funcionários. A falta de profissionais qualificados aparece como um dos principais desafios, sendo apontada entre 31% e 64% dos casos.

O conteúdo da formação foi dividido em quatro módulos:

Atendimento ao cliente,

Excelência no serviço,

Rotina operacional de bares e

Conhecimentos sobre cerveja, incluindo ingredientes, matérias-primas e processos de produção.

Além da capacitação técnica, o curso também terá um módulo voltado à empregabilidade, com orientações sobre elaboração de currículo, preparação para entrevistas e inserção no mercado de trabalho, com apoio da Catho.

O cenário do mercado reforça a aposta da companhia. Dados da Catho mostram que o volume de vagas no setor registrou alta de 27% no primeiro trimestre de 2026, sinalizando um início de ano mais aquecido para bares e restaurantes.

Ao final da formação, os participantes receberão certificado de conclusão.

Como participar?

As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira, 26, nos sites da Academia da Cerveja e da Abrasel.