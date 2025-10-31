Erros que novos empreendedores cometem, e como evitá-los

Abrir um negócio próprio continua sendo o sonho de milhões de brasileiros — mas também um grande desafio. Cerca de seis a cada dez empresas que nascem no Brasil não conseguem sobreviver após cinco anos, de acordo com dados da pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2022. As causas variam, mas especialistas apontam um padrão: erros no empreendedorismo que poderiam ser evitados com preparo técnico e visão de gestão.

No cenário atual, em que o empreendedorismo digital e o mercado de micro e pequenas empresas se expandem, o sucesso depende cada vez menos da boa ideia e cada vez mais da capacidade de administrar. É nesse ponto que a formação em administração se torna um diferencial estratégico.

De acordo com o levantamento “Causa Mortis”, realizado pelo Sebrae Nacional, os erros mais frequentes entre novos empreendedores envolvem três frentes críticas: planejamento, gestão e finanças.

Entre os mais comuns estão:

Falta de planejamento detalhado: muitos negócios começam sem um plano estruturado de metas, custos e público-alvo;

Gestão financeira deficiente: o uso incorreto do capital de giro e a mistura das finanças pessoais com as da empresa são erros recorrentes;

Desconhecimento do mercado: empreendedores subestimam a importância da pesquisa de concorrência e comportamento do consumidor;

Ausência de controle de desempenho: poucos acompanham indicadores de vendas, produtividade e margem de lucro.

Esses erros no empreendedorismo costumam gerar decisões precipitadas e dificultam o crescimento sustentável.

Boa parte dos empreendedores brasileiros surge de transições de carreira — profissionais que decidem investir no próprio negócio sem uma base sólida de gestão. Isso explica, em parte, a alta taxa de mortalidade das pequenas empresas.

Essa lacuna se torna evidente no dia a dia: muitos fundadores dominam o produto ou serviço que vendem, mas têm dificuldade em analisar fluxos de caixa, planejar crescimento ou interpretar relatórios de desempenho.

Uma graduação em administração é estruturada para formar profissionais capazes de tomar decisões estratégicas, avaliar riscos e conduzir equipes.

O programa desenvolve competências em áreas como:

Gestão financeira e contábil: compreensão de fluxo de caixa, precificação e análise de custos;

Planejamento estratégico: capacidade de transformar ideias em planos de ação viáveis e sustentáveis;

Gestão de pessoas e negociação: essencial para liderar equipes e fornecedores;

Análise de mercado e comportamento do consumidor: base para decisões de marketing e posicionamento.

Esses pilares são fundamentais para reduzir os erros no empreendedorismo e alinhar a operação com metas claras e mensuráveis.

Outro ponto que diferencia o empreendedor preparado é o uso de dados e indicadores de performance para guiar decisões. A transformação digital levou o empreendedorismo a um novo patamar: hoje, abrir um negócio requer domínio de ferramentas analíticas e sensibilidade para interpretar métricas em tempo real.

A graduação em administração moderna inclui disciplinas voltadas a análise de dados, finanças quantitativas e uso de tecnologia na gestão, o que permite ao profissional identificar gargalos e oportunidades antes que eles se tornem problemas.

Se errar faz parte do processo empreendedor, aprender com o erro é o que diferencia quem sobrevive. A diferença entre o sucesso e o fracasso, muitas vezes, está na capacidade de antecipar falhas e aprender com experiências passadas.

Empreendedores formados em gestão costumam desenvolver essa mentalidade crítica e preventiva desde a faculdade — aprendendo a avaliar riscos, simular cenários e calcular impactos financeiros antes de agir.

Em outras palavras, quem domina as ferramentas de gestão não apenas reduz os erros no empreendedorismo, mas transforma cada desafio em aprendizado.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.