Erros que novos empreendedores cometem, e como evitá-los

Evitar os erros no empreendedorismo não é uma questão de sorte, mas de preparo. A combinação entre formação em administração, prática de mercado e mentalidade analítica oferece o que novos empreendedores mais precisam: segurança nas decisões. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05h06.
Abrir um negócio próprio continua sendo o sonho de milhões de brasileiros — mas também um grande desafio. Cerca de seis a cada dez empresas que nascem no Brasil não conseguem sobreviver após cinco anos, de acordo com dados da pesquisa Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo 2022. As causas variam, mas especialistas apontam um padrão: erros no empreendedorismo que poderiam ser evitados com preparo técnico e visão de gestão.
No cenário atual, em que o empreendedorismo digital e o mercado de micro e pequenas empresas se expandem, o sucesso depende cada vez menos da boa ideia e cada vez mais da capacidade de administrar. É nesse ponto que a formação em administração se torna um diferencial estratégico.
De acordo com o levantamento “Causa Mortis”, realizado pelo Sebrae Nacional, os erros mais frequentes entre novos empreendedores envolvem três frentes críticas: planejamento, gestão e finanças.
Entre os mais comuns estão:
Falta de planejamento detalhado: muitos negócios começam sem um plano estruturado de metas, custos e público-alvo;
Gestão financeira deficiente: o uso incorreto do capital de giro e a mistura das finanças pessoais com as da empresa são erros recorrentes;
Desconhecimento do mercado: empreendedores subestimam a importância da pesquisa de concorrência e comportamento do consumidor;
Ausência de controle de desempenho: poucos acompanham indicadores de vendas, produtividade e margem de lucro.
Esses erros no empreendedorismo costumam gerar decisões precipitadas e dificultam o crescimento sustentável.
Boa parte dos empreendedores brasileiros surge de transições de carreira — profissionais que decidem investir no próprio negócio sem uma base sólida de gestão. Isso explica, em parte, a alta taxa de mortalidade das pequenas empresas.
Essa lacuna se torna evidente no dia a dia: muitos fundadores dominam o produto ou serviço que vendem, mas têm dificuldade em analisar fluxos de caixa, planejar crescimento ou interpretar relatórios de desempenho.
Uma graduação em administração é estruturada para formar profissionais capazes de tomar decisões estratégicas, avaliar riscos e conduzir equipes.
O programa desenvolve competências em áreas como:
Gestão financeira e contábil: compreensão de fluxo de caixa, precificação e análise de custos;
Planejamento estratégico: capacidade de transformar ideias em planos de ação viáveis e sustentáveis;
Gestão de pessoas e negociação: essencial para liderar equipes e fornecedores;
Análise de mercado e comportamento do consumidor: base para decisões de marketing e posicionamento.
Esses pilares são fundamentais para reduzir os erros no empreendedorismo e alinhar a operação com metas claras e mensuráveis.
Outro ponto que diferencia o empreendedor preparado é o uso de dados e indicadores de performance para guiar decisões. A transformação digital levou o empreendedorismo a um novo patamar: hoje, abrir um negócio requer domínio de ferramentas analíticas e sensibilidade para interpretar métricas em tempo real.
A graduação em administração moderna inclui disciplinas voltadas a análise de dados, finanças quantitativas e uso de tecnologia na gestão, o que permite ao profissional identificar gargalos e oportunidades antes que eles se tornem problemas.
Se errar faz parte do processo empreendedor, aprender com o erro é o que diferencia quem sobrevive. A diferença entre o sucesso e o fracasso, muitas vezes, está na capacidade de antecipar falhas e aprender com experiências passadas.
Empreendedores formados em gestão costumam desenvolver essa mentalidade crítica e preventiva desde a faculdade — aprendendo a avaliar riscos, simular cenários e calcular impactos financeiros antes de agir.
Em outras palavras, quem domina as ferramentas de gestão não apenas reduz os erros no empreendedorismo, mas transforma cada desafio em aprendizado.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.