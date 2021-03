Elon Musk diz que MBAs são superestimados

Em entrevista recente, o fundador da Tesla, Elon Musk, afirmou que acredita que os MBAs são "superestimados". Mesmo com certa trajetória na academia -- formado pela Universidade da Pensilvânia em física e em Economia (pela tradicional Wharton School) -- o CEO da SpaceX acredita que apenas obter um diploma não é suficiente para assumir cargos de liderança.

Em entrevista a Sandy Munro, empresário de manufatura, ele afirmou: "As pessoas olham para o MBA como se fosse um 'salto de para-quedas' para a função de chefe. Eu não acho que isso seja bom. Acredito que o caminho para a liderança deveria ser o trabalho, fazendo coisas úteis. Pessoas formadas com um MBA sem experiência podem ser boas em fazer PowerPoint, mas não creio que sabem realmente como as coisas funcionam", explica.

Veja abaixo o vídeo da entrevista completa de Musk sobre o assunto:

O executivo não está sozinho em sua afirmação. Recentemente, Jeffrey Pfeffer, professor na Standford School of Business, afirmou que o ROI (retorno do investimento) em um MBA costuma ser péssimo e que os alunos não aprendem -- de fato -- a gerenciar pessoas.

Essa não é a primeira vez que Musk defende outras formas de conhecimento que possam completar o modelo tradicional. Anteriormente, ele afirmou que a faculdade não é um pré-requisito para adquirir conhecimento. “Você não precisa da faculdade para aprender coisas, tudo está disponível basicamente de graça”, afirmou.

Segundo o bilionário, o valor do ensino superior está principalmente em testar a capacidade das pessoas de se dedicar a tarefas difíceis do que, propriamente, preparar profissionais com todas as habilidades necessárias para o mercado de trabalho.

Trazendo seus ideais para a prática, Musk não exige, na Tesla, qualquer tipo de diploma. Para o executivo, nem mesmo o fim do ensino médio completo é um pré-requisito.

Em vez disso, o bilionário investe no "excepcional". Em vagas publicadas no último ano, ele pedia para os candidatos descreverem "quais trabalhos excepcionais" haviam feito ao longo da vida.