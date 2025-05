Dia do Trabalhador: mensagens para celebrar o 1º de maio

Nesta quinta-feira, 1 de maio, é celebrado o Dia do Trabalho, uma data para lembrar a importância do trabalhador para construção da sociedade. O feriado, que é muito popular no Brasil, é celebrado em diversos países do mundo.

A celebração do dia do trabalhador remonta ao final do século XIX, quando trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, realizaram uma grande greve geral demandando a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias. No Brasil, o 1º de maio começou a ganhar importância no final do século XIX.

Selecionamos as melhores mensagens para celebrar o dia do trabalhador, confira a seguir.

Frases para celebrar o Dia do Trabalhador

"Hoje celebramos não apenas o trabalho, mas cada trabalhador que com dedicação ajuda a construir um mundo melhor."

"No Dia do Trabalhador, agradeço a todos os colegas que tornam o ambiente de trabalho inspirador e produtivo!"

"Celebrar o Dia do Trabalhador é reconhecer que cada esforço individual contribui para grandes transformações."

"Cada trabalho é essencial e hoje é um dia para celebrar essa importância. Feliz Dia do Trabalhador!"

"Feliz Dia do Trabalhador! Que cada desafio enfrentado nos fortaleça ainda mais como equipe e como amigos."

"A todos que dedicam seus dias a construir um futuro melhor, um feliz e merecido Dia do Trabalhador!"

"Neste Dia do Trabalhador, vamos lembrar de lutar sempre por condições de trabalho justas e dignas para todos."

"Feliz Dia do Trabalhador a todos que com paixão e perseverança fazem a diferença todos os dias!"

Citações sobre trabalho

"Todo o trabalho que eleva a humanidade tem dignidade e importância e deve ser realizado com meticulosa excelência" - Martin Luther King Jr.

"Nenhum grande feito é possível sem trabalho persistente." - Bertrand Russell

- Bertrand Russell "O trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro original pago por todas as coisas. Não foi com ouro ou prata, mas pelo trabalho, que toda a riqueza do mundo foi originalmente adquirida." - Adam Smith

"Antes da recompensa, deve haver trabalho. Você planta antes de colher." - Ralph Ransom

1º de maio é feriado ou ponto facultativo?

O Dia 1º de maio é considerado feriado nacional, de acordo com a lei Portaria do Primeiro-Secretário nº 32, de 2021 do Senado Federal.