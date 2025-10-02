De estudante a gerente de produto em IA: como ela quebrou barreiras no Vale do Silício

Karishma Mandal, formada pela Northwestern, traçou uma estratégia agressiva para conquistar espaço no setor de tecnologia dos EUA. Aos 29 anos, ela deixou um cargo remoto em Chicago e se mudou para São Francisco em 2024, convencida de que o coração da revolução em inteligência artificial batia na Bay Area.

Mandal chegou aos EUA, da Índia, em 2021 para cursar mestrado em gestão de engenharia na Northwestern University. Após se formar em 2023, passou por uma consultoria em Chicago e, meses depois, por uma empresa de saúde. Mas a experiência remota a afastava de colegas, enquanto a efervescência tecnológica da Califórnia parecia distante demais.

A virada veio com uma decisão estratégica: mergulhar em eventos de networking no Vale do Silício e adotar táticas pouco convencionais de busca de emprego.

Em vez de depender apenas de anúncios, ela monitorava o LinkedIn quase em tempo real, ajustando filtros de busca para identificar vagas publicadas há menos de uma hora. Além disso, enviava mensagens diretas a recrutadores e buscava recomendações por plataformas como Refer.me.

A estratégia rendeu convites para entrevistas na Amazon, Uber e Meta — que incluíram desde estudos de caso sobre ferramentas de IA até métricas de desempenho em produtos como o Instagram. Nenhum deles se transformou em oferta.

Mas, em 2024, uma mensagem a uma recrutadora da Salesforce abriu caminho para um processo seletivo intenso: sete rodadas de entrevistas, exercícios de design de produtos de IA e conversas com engenheiros e líderes da empresa.

No fim do ano, veio a aprovação: um cargo de gerente de produto sênior em IA, com salário seis dígitos, 40% maior do que sua remuneração anterior.

Hoje, Mandal afirma que a mudança para São Francisco valeu cada centavo. “Se você quer dar um salto na carreira em tecnologia, precisa estar aqui e aprender a usar sua rede de contatos”, disse à Business Insider.

