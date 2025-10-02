Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

De estudante a gerente de produto em IA: como ela quebrou barreiras no Vale do Silício

Karishma Mandal mudou-se de Chicago para São Francisco e usou networking estratégico e LinkedIn para garantir um cargo de gerente de produto em IA com salário seis dígitos

(Getty Images)

(Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15h17.

Karishma Mandal, formada pela Northwestern, traçou uma estratégia agressiva para conquistar espaço no setor de tecnologia dos EUA. Aos 29 anos, ela deixou um cargo remoto em Chicago e se mudou para São Francisco em 2024, convencida de que o coração da revolução em inteligência artificial batia na Bay Area.

Mandal chegou aos EUA, da Índia, em 2021 para cursar mestrado em gestão de engenharia na Northwestern University. Após se formar em 2023, passou por uma consultoria em Chicago e, meses depois, por uma empresa de saúde. Mas a experiência remota a afastava de colegas, enquanto a efervescência tecnológica da Califórnia parecia distante demais.

A virada veio com uma decisão estratégica: mergulhar em eventos de networking no Vale do Silício e adotar táticas pouco convencionais de busca de emprego.

Em vez de depender apenas de anúncios, ela monitorava o LinkedIn quase em tempo real, ajustando filtros de busca para identificar vagas publicadas há menos de uma hora. Além disso, enviava mensagens diretas a recrutadores e buscava recomendações por plataformas como Refer.me.

A estratégia rendeu convites para entrevistas na Amazon, Uber e Meta — que incluíram desde estudos de caso sobre ferramentas de IA até métricas de desempenho em produtos como o Instagram. Nenhum deles se transformou em oferta.

Mas, em 2024, uma mensagem a uma recrutadora da Salesforce abriu caminho para um processo seletivo intenso: sete rodadas de entrevistas, exercícios de design de produtos de IA e conversas com engenheiros e líderes da empresa.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

No fim do ano, veio a aprovação: um cargo de gerente de produto sênior em IA, com salário seis dígitos, 40% maior do que sua remuneração anterior.

Hoje, Mandal afirma que a mudança para São Francisco valeu cada centavo. “Se você quer dar um salto na carreira em tecnologia, precisa estar aqui e aprender a usar sua rede de contatos”, disse à Business Insider.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:carreira-e-salariosInteligência artificial

Mais de Carreira

O jovem de 18 anos que abandonou a escola e fundou IA de US$ 6,2 milhões

Ele queria ajudar os amigos — e acabou criando um jogo que lucra US$ 100 mil ao ano

MBRF lança programa de estágio com bolsa de até R$ 2.466,67; veja como participar

Estudo de Yale aponta que IA ainda não está eliminando empregos nos EUA

Mais na Exame

Negócios

Taxtech catarinense foca na expansão regional e cresce 50% nos primeiros oito meses de 2025

Future of Money

Mercado de criptomoedas no Brasil cresce 109% e movimenta R$ 1,7 trilhão em 1 ano

Brasil

Aproximação entre ricos e pobres? Desigualdade de renda cai quase 20% nas metrópoles

Um conteúdo Bússola

Internacionalização: como superar o medo do fracasso?