IA se torna “segundo cérebro” do CEO do LinkedIn

Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn, afirmou nesta terça-feira, durante uma conversa em San Francisco, que utiliza inteligência artificial (IA) para redigir quase todos os e-mails importantes enviados a seu chefe, o CEO da Microsoft, Satya Nadella.

Roslansky descreveu o uso da IA como ter “um segundo cérebro” que o conhece profundamente, ajudando-o a garantir que sua comunicação soe inteligente e precisa, especialmente em mensagens enviadas a outros executivos ou líderes mundiais.

Ele explicou que a ferramenta Copilot, assistente de IA da Microsoft, não escreve automaticamente os e-mails, mas atua como um guia, fazendo perguntas que ajudam a definir a direção da mensagem.

“O problema de pedir para a IA simplesmente redigir a resposta é que você a obriga a tomar muitas decisões por você”, disse Roslansky. “Agora, ela atua como um assistente, ajudando passo a passo.”

Pesquisas indicam que executivos utilizam IA em dobro na comparação com colaboradores individuais, aplicando a tecnologia para comunicação diária e leitura de documentos. Roslansky resumiu o impacto: “acho que uso IA para todo e-mail importante, sem dúvida, todos os dias. É sensacional.”

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga