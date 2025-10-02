Inteligência Artificial

IA se torna “segundo cérebro” do CEO do LinkedIn

Roslansky revela que quase todos os e-mails de alta prioridade são estruturados com a ajuda do Copilot, sem deixar a decisão final para a máquina

Pesquisa indica que gestores usam IA duas vezes mais que funcionários comuns; CEO da rede social detalha uso diário em comunicações estratégicas (Getty Images). (Getty Images)

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16h01.

Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn, afirmou nesta terça-feira, durante uma conversa em San Francisco, que utiliza inteligência artificial (IA) para redigir quase todos os e-mails importantes enviados a seu chefe, o CEO da Microsoft, Satya Nadella.

Roslansky descreveu o uso da IA como ter “um segundo cérebro” que o conhece profundamente, ajudando-o a garantir que sua comunicação soe inteligente e precisa, especialmente em mensagens enviadas a outros executivos ou líderes mundiais.

Ele explicou que a ferramenta Copilot, assistente de IA da Microsoft, não escreve automaticamente os e-mails, mas atua como um guia, fazendo perguntas que ajudam a definir a direção da mensagem.

“O problema de pedir para a IA simplesmente redigir a resposta é que você a obriga a tomar muitas decisões por você”, disse Roslansky. “Agora, ela atua como um assistente, ajudando passo a passo.”

Pesquisas indicam que executivos utilizam IA em dobro na comparação com colaboradores individuais, aplicando a tecnologia para comunicação diária e leitura de documentos. Roslansky resumiu o impacto: “acho que uso IA para todo e-mail importante, sem dúvida, todos os dias. É sensacional.”

