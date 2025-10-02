IA se torna “segundo cérebro” do CEO do LinkedIn

Pesquisa indica que gestores usam IA duas vezes mais que funcionários comuns; CEO da rede social detalha uso diário em comunicações estratégicas (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16h01.
Ryan Roslansky, CEO do LinkedIn, afirmou nesta terça-feira, durante uma conversa em San Francisco, que utiliza inteligência artificial (IA) para redigir quase todos os e-mails importantes enviados a seu chefe, o CEO da Microsoft, Satya Nadella.
Roslansky descreveu o uso da IA como ter “um segundo cérebro” que o conhece profundamente, ajudando-o a garantir que sua comunicação soe inteligente e precisa, especialmente em mensagens enviadas a outros executivos ou líderes mundiais.
Ele explicou que a ferramenta Copilot, assistente de IA da Microsoft, não escreve automaticamente os e-mails, mas atua como um guia, fazendo perguntas que ajudam a definir a direção da mensagem.
“O problema de pedir para a IA simplesmente redigir a resposta é que você a obriga a tomar muitas decisões por você”, disse Roslansky. “Agora, ela atua como um assistente, ajudando passo a passo.”
Pesquisas indicam que executivos utilizam IA em dobro na comparação com colaboradores individuais, aplicando a tecnologia para comunicação diária e leitura de documentos. Roslansky resumiu o impacto: “acho que uso IA para todo e-mail importante, sem dúvida, todos os dias. É sensacional.”
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga