Habilidade em IA aumenta salário em até US$ 18 mil ao ano fora do setor de tecnologia

A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho global. No setor de tecnologia, onde a adoção dessas ferramentas é mais intensa, milhares de profissionais têm sido dispensados — só a Microsoft cortou 15 mil postos de trabalho em 2025.

Porém, fora do eixo tradicional da tecnologia, a IA está gerando oportunidades e impulsionando salários.

Um estudo da empresa de inteligência de mercado Lightcast mostra que vagas que exigem habilidades em inteligência artificial oferecem salários até 28% mais altos, o que representa, em média, um adicional de US$ 18 mil por ano. As informações foram retiradas da Fortune.

A valorização da IA além da tecnologia

Os dados do relatório “Beyond the Buzz”, da Lightcast, apontam que mais da metade das vagas que exigem competências em IA, em 2024, estavam fora do setor de tecnologia.

Áreas como marketing, RH, finanças, manufatura, educação e atendimento ao cliente estão cada vez mais integrando ferramentas baseadas em IA aos seus fluxos de trabalho.

A ascensão da IA generativa — com ferramentas como ChatGPT, Microsoft Copilot e DALL-E — teve papel central nesse processo.

Entre 2022 e 2024, as menções a IA generativa em vagas fora da tecnologia cresceram 800%. Cargos que exigem duas ou mais competências em IA pagam até 43% acima da média salarial.

O perfil do profissional mais procurado

Mais do que domínio técnico, as empresas buscam profissionais com certas habilidades:

Comunicação

Liderança

Pensamento crítico

Pesquisa

Relacionamento com o cliente

Domínio das bases tecnológicas como machine learning e modelos generativos.

Em 2024, mais de 66 mil anúncios de vagas mencionaram explicitamente IA generativa como requisito, enquanto 19.500 listaram modelagem de linguagem (como LLMs) e milhares procuravam habilidades como engenharia de prompts e uso do ChatGPT.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

