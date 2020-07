Cris Junqueira, do Nubank, participa de live sobre criatividade na crise

Como manter a criatividade do seu time mesmo em tempos de crise? Esse será o tema central da conversa no Exame. Talks com a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, nesta quarta-feira, às 18h.

A conversa sobre carreira vai ser conduzida por Sofia Esteves, presidente do conselho da Cia de Talentos, e André Portilho, head do Exame. Academy.

A live fará parte de uma série de conversas com a executiva sobre temas de negócios, inovação e tecnologia. E ela vai responder perguntas do público.

Como uma das mulheres mais bem sucedidas do Brasil, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma das bandeiras que a empresária sempre defendeu. Cristina não tem babá e faz questão de sair do trabalho todos os dias às 17h para buscar a filha mais velha na escola.

Em entrevista para a EXAME no Dia das Mães, ela contou como dá conta das demandas no trabalho controlando seu tempo de expediente: ela não faz horário de almoço, evita distrações, prefere reuniões seguidas e reserva blocos de tempo para focar em tarefas sem interrupções.

“Eu me considero uma pessoa eficiente. Chego no trabalho por volta das 8h e saio 17h, tenho um número normal de horas de trabalho. E depois que as crianças dormem vou responder e-mails, etc. Mas, durante esse período de trabalho, eu sou extremamente eficiente”, disse ela.

Além das dicas de produtividade, ela vai compartilhar seus aprendizados de liderança. Para os gestores, é um desafio manter um trabalho inovador durante uma crise, mas o Nubank seguiu com seus projetos e o funcionamento normal de times durante a quarentena.

E ainda segue de forma remota. O Nubank foi uma das primeiras empresas no Brasil a determinar que permaneceria em home office até o final do ano.

Confira a conversa com a executiva às 18h no canal do Exame. Academy.