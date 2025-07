BTG Pactual e B3 lançam curso inédito que capacita profissionais para atuar com investidores

Três gigantes do mercado financeiro se unem para lançar uma formação inédita em Relações com Investidores. BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, e B3, a bolsa do Brasil, firmaram uma parceria com a EXAME Saint Paul para criar um programa presencial voltado a quem atua ou quer atuar na linha de frente entre empresas e o mercado.

Com início em agosto de 2025 e término em fevereiro de 2026, a formação terá 15 encontros quinzenais em São Paulo, nas sedes do BTG, da B3 e da EXAME Saint Paul. Ao longo de 108 horas de aulas, os participantes irão mergulhar em temas essenciais da área, como finanças corporativas, jurídico, controladoria e relações institucionais.

Ao fim da jornada, os profissionais serão certificados em Relações com Investidores — uma credencial inédita desenvolvida por três dos nomes mais relevantes do setor no país.

O que o curso oferece?

A grade do curso foi desenhada a partir da vivência prática da equipe do BTG, em parceria com a expertise acadêmica da Saint Paul e com o aporte da B3.

“Todos os conteúdos foram pensados com base no dia a dia do RI. Se você fosse buscar tudo isso em formações tradicionais, teria que fazer um MBA em Economia, cursar Finanças Corporativas e ainda uma especialização em Direito”, afirma Matheus Oliveira, Diretor de Relações Corporativas do BTG Pactual.

Entre os temas abordados estão:

Mercado de capitais;





Valuation e finanças corporativas;

Governança e aspectos societários;



Regulação e relação com a Comissão de Valores Mobiliários e a B3;



Comunicação estratégica e media training;



Investidor pessoa física;



Estruturação de IPOs.



O curso será aberto a todo o mercado, não apenas a clientes do BTG.

O que é Relação com Investidores?

Se uma empresa quer atrair investidores, manter sua reputação no mercado e navegar com segurança no ambiente regulatório, ela precisa de um bom profissional de Relações com Investidores (RI). Segundo Leonardo Resende, superintendente de empresas e mercado de capitais na B3, o papel do RI é multifacetado. “Ele representa a companhia com seus investidores e também com os reguladores e com a bolsa”, explica.

Apesar da importância, o Brasil nunca teve uma formação específica voltada a esse profissional. Para preencher essa lacuna, o BTG Pactual, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios e a EXAME, desenvolveu um curso inédito de formação em RI. Com apoio institucional da B3, a bolsa de valores brasileira, a iniciativa terá turmas abertas ao mercado.

Por que criar uma formação específica?

Rodrigo Ribas, sócio do BTG com mais de 20 anos de experiência, relata que o banco fala diariamente com executivos de empresas listadas — e uma demanda é recorrente: a falta de formação técnica para profissionais de RI.

“Esse profissional geralmente aprende na prática. É alguém da empresa que vira RI, sem nunca ter tido uma formação específica. A gente viu aí um nicho importante e uma demanda real por capacitação”, afirma Ribas.

Matheus Oliveira complementa que “o RI aprende por tentativa e erro. E isso gera um ciclo vicioso, em que os novos profissionais repetem o que sempre foi feito, sem questionar ou entender o que deveria ser feito”.

Serviço

Formação em Relação com Investidores

Presencial em São Paulo;

Entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026;

15 encontros quinzenais;

Carga horária total de 108 horas;

Requer conhecimentos prévios em finanças corporativas e relações com investidores;

Oferece certificação.