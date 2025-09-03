Como pedir ao ChatGPT para criar gráficos e tabelas sem precisar de Excel

(foto/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17h27.
Para muita gente, transformar uma lista de números em uma visualização clara significa abrir planilhas, formatar colunas e configurar gráficos.
Mas ferramentas de IA como o ChatGPT já são capazes de interpretar dados e gerar tabelas e gráficos automaticamente, sem precisar abrir Excel ou Google Sheets. Basta usar comandos claros.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Um pedido simples como este já resolve grande parte das necessidades:
“Organize estes dados em uma tabela com títulos claros, ordenados por [critério], e destaque a coluna com maior valor”
A IA vai estruturar os dados em tabela Markdown, fácil de copiar e colar em documentos ou apresentações.
Para quem quer visualizar rapidamente, use:
“Crie um gráfico de barras com base nos dados abaixo, mostrando [variável X] no eixo horizontal e [variável Y] no vertical. Gere o código em Python (matplotlib) para eu rodar”
Isso permite que você copie e rode o gráfico em ferramentas simples, sem abrir planilhas complexas.
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS