EXAME Saint Paul abre turmas para curso de Investment Banking em 60 horas de formação prática

Desde 2009, o curso de Investment Banking da Saint Paul Escola de Negócios se consolidou como uma das formações executivas mais respeitadas do país para profissionais que desejam atuar no centro das decisões do mercado financeiro.

O programa foi desenhado para oferecer uma imersão prática no funcionamento do setor, com uma abordagem que integra aprendizado técnico, tecnologia educacional de ponta e contato direto com líderes da indústria.

Reconhecido pelo caráter prático, o programa foi desenvolvido com foco em preparar profissionais para decisões estratégicas envolvendo fusões, aquisições, IPOs, private equity e estruturação de operações complexas.

À frente da iniciativa está José Roberto Securato Jr., sócio-fundador da SP Advisors, uma boutique de fusões e aquisições, e professor da Saint Paul.

Investment Banking na prática

Securato Jr. abre a jornada com aulas focadas no panorama do mercado financeiro e nas dinâmicas que movem as grandes operações.

“Nós lançamos o curso com tudo que você precisa saber. A primeira aula é comigo: explico o que é Investment Banking, como a gente trabalha e quem são os players, com palestras de profissionais da indústria que dão um show e te conectam com o mundo real”, explica.

Securato encerra o programa com uma experiência exclusiva de uma aula dedicada a fusões, aquisições (M&A) e ofertas públicas iniciais (IPO), finalizada com uma simulação ao vivo.

“No final da última aula, você verá, na prática, como precificamos uma oferta pública de ações. É uma oportunidade única para entender esse processo de uma vez por todas”, destaca. Essa abordagem prática é um dos diferenciais do curso, que aposta em casos reais e na vivência dos professores, todos atuantes no mercado financeiro.

Se você deseja compreender os bastidores do mercado de capitais, participar de simulações reais de IPO e mergulhar em conteúdos que fazem diferença na prática, essa é a sua chance.

Uma formação para quem quer dominar o mercado de capitais

O programa é indicado a executivos, analistas, consultores e empreendedores que buscam aprofundar o entendimento sobre o mercado de capitais, fusões, aquisições, private equity e reestruturações.

A Saint Paul aposta em um modelo de ensino adaptativo, que personaliza o ritmo e o nível de aprofundamento dos conteúdos conforme o perfil do aluno, permitindo que profissionais com diferentes experiências aproveitem ao máximo a jornada de aprendizado.

Além da carga técnica, o curso se destaca pelo networking qualificado. Durante as aulas, os participantes têm contato direto com profissionais que atuam em bancos de investimento, corretoras, gestoras de recursos e empresas envolvidas em processos de captação e aquisição.

Esse ecossistema de aprendizado conecta alunos a líderes do setor, gerando oportunidades de negócios e insights valiosos.

Tradição e inovação em educação executiva

A EXAME Saint Paul é reconhecida por unir tradição acadêmica e inovação tecnológica. A instituição se posiciona como uma das principais referências da América Latina em formação de executivos, com cursos que priorizam a aplicação prática e a atualização constante frente às transformações do mercado.

O curso de Investment Banking reflete essa filosofia ao entregar conteúdo atualizado, professores experientes, metodologia moderna e uma experiência de ensino que prepara os alunos para tomar decisões estratégicas.

Ao final, os participantes estarão prontos para atuar em operações de grande porte, liderar processos complexos e compreender o impacto das movimentações financeiras globais.

Inscrições abertas para a próxima turma

As próximas edições do curso acontecem em setembro e novembro de 2025, com vagas limitadas. As inscrições já estão abertas no site da Saint Paul, que oferece detalhes sobre carga horária, professores e conteúdos abordados.

Para Securato, a formação é uma oportunidade para quem deseja entender profundamente como funcionam as engrenagens do mercado financeiro e se destacar em um setor competitivo. “Nosso objetivo é entregar conhecimento prático, relevante e aplicável. Ao final do curso, o aluno terá a visão necessária para participar de decisões estratégicas no mundo financeiro”, afirma.

Desenhado para um público com conhecimentos básicos em contabilidade e mercado financeiro

Carga horária de 60h: aulas 100% online e ao vivo

Aulas começam em 09 de setembro e oferecem certificado



