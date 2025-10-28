Carreira

O curso que ajuda a entender como as empresas de sucesso funcionam por dentro

Se você deseja entender como as empresas funcionam por dentro e contribuir para o seu sucesso, a graduação em administração é o caminho ideal.

Combinando teoria e prática, o curso prepara profissionais para atuar em todas as áreas do negócio. (Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 05h07.

Você já se perguntou como as empresas funcionam por dentro? Como elas tomam decisões, gerenciam equipes e alcançam resultados? A resposta está na gestão eficiente e estratégica dos recursos e processos. E é exatamente isso que a graduação em administração proporciona: uma compreensão profunda de como as organizações operam e como você pode contribuir para o seu sucesso.

A graduação em administração é um curso superior que forma profissionais capazes de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos de uma empresa para alcançar seus objetivos. Durante o curso, os estudantes aprendem sobre finanças, marketing, recursos humanos, logística, estratégia empresarial e muito mais. Essa formação abrangente prepara os graduados para trabalhar em empresa com uma visão holística e estratégica.

Optar pela graduação em administração é escolher uma carreira com ampla gama de oportunidades. Profissionais formados em administração podem trabalhar como:

  • Gestão de projetos

  • Consultoria empresarial

  • Análise financeira

  • Recursos humanos

  • Marketing

Além disso, a graduação em administração desenvolve habilidades essenciais para trabalhar em empresa, como liderança, tomada de decisão, comunicação e resolução de problemas.

Durante a graduação, você terá contato com diversas disciplinas que formam a base do conhecimento administrativo, tais como:

  • Finanças empresariais: aprenda a gerenciar recursos financeiros e tomar decisões estratégicas.

  • Marketing: entenda como atrair e reter clientes, além de posicionar produtos e serviços no mercado.

  • Recursos humanos: desenvolva habilidades para gerenciar pessoas, desde o recrutamento até o desenvolvimento de equipes.

  • Logística: compreenda como otimizar processos e garantir a eficiência operacional.

  • Estratégia empresarial: aprenda a planejar o futuro da organização e a tomar decisões que garantam seu crescimento.

Essas disciplinas são complementadas por atividades práticas, como estágios, estudos de caso e projetos em grupo, que preparam você para trabalhar em empresas com competência e confiança.

O mercado de trabalho valoriza profissionais com formação sólida e habilidades práticas. Além disso, os salários iniciais variam de R$ 2.500 a R$ 4.500, podendo ultrapassar R$ 7.000 em cargos de liderança.

A graduação em administração também abre portas para o empreendedorismo, permitindo que você inicie e gerencie seu próprio negócio com base em conhecimentos sólidos de gestão.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

