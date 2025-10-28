O curso que ajuda a entender como as empresas de sucesso funcionam por dentro

Você já se perguntou como as empresas funcionam por dentro? Como elas tomam decisões, gerenciam equipes e alcançam resultados? A resposta está na gestão eficiente e estratégica dos recursos e processos. E é exatamente isso que a graduação em administração proporciona: uma compreensão profunda de como as organizações operam e como você pode contribuir para o seu sucesso.

A graduação em administração é um curso superior que forma profissionais capazes de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos de uma empresa para alcançar seus objetivos. Durante o curso, os estudantes aprendem sobre finanças, marketing, recursos humanos, logística, estratégia empresarial e muito mais. Essa formação abrangente prepara os graduados para trabalhar em empresa com uma visão holística e estratégica.

Optar pela graduação em administração é escolher uma carreira com ampla gama de oportunidades. Profissionais formados em administração podem trabalhar como:

Gestão de projetos

Consultoria empresarial

Análise financeira

Recursos humanos

Marketing

Além disso, a graduação em administração desenvolve habilidades essenciais para trabalhar em empresa, como liderança, tomada de decisão, comunicação e resolução de problemas.

Durante a graduação, você terá contato com diversas disciplinas que formam a base do conhecimento administrativo, tais como:

Finanças empresariais: aprenda a gerenciar recursos financeiros e tomar decisões estratégicas.

Marketing: entenda como atrair e reter clientes, além de posicionar produtos e serviços no mercado.

Recursos humanos: desenvolva habilidades para gerenciar pessoas, desde o recrutamento até o desenvolvimento de equipes.

Logística: compreenda como otimizar processos e garantir a eficiência operacional.

Estratégia empresarial: aprenda a planejar o futuro da organização e a tomar decisões que garantam seu crescimento.

Essas disciplinas são complementadas por atividades práticas, como estágios, estudos de caso e projetos em grupo, que preparam você para trabalhar em empresas com competência e confiança.

O mercado de trabalho valoriza profissionais com formação sólida e habilidades práticas. Além disso, os salários iniciais variam de R$ 2.500 a R$ 4.500, podendo ultrapassar R$ 7.000 em cargos de liderança.

A graduação em administração também abre portas para o empreendedorismo, permitindo que você inicie e gerencie seu próprio negócio com base em conhecimentos sólidos de gestão.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.