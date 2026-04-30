A escola que trocou ensino de massa por mentores individuais e quer liderar o mercado premium

O mercado de educação premium no Brasil atravessa uma fase de transição onde o bilinguismo, antes um diferencial, tornou-se o requisito mínimo.

Em Brasília, a Heavenly International School busca ir além da fluidez idiomática ao consolidar um modelo de gestão pautado no bem-estar corporativo e no desenvolvimento integral.

Sob a diretoria de Áurea Bártoli — pedagoga, especialista em relações interpessoais —, a instituição defende que a eficácia cognitiva está intrinsecamente ligada à equilibrio socioemocional e ao equilíbrio socioemocional de colaboradores e alunos.

A proposta da Heavenly fundamenta-se em cinco dimensões integradas que acompanham o estudante da educação infantil ao ensino médio: física, cognitiva, volitiva (focada na vontade e motivação), socioemocional e transcendente. Esta última, pautada pela fé católica e pelo propósito de vida, busca formar "indivíduos do bem", unindo a internacionalização de um currículo multicultural à tradição de uma escola confessional vinculada à Arquidiocese de Brasília.

Tutoria e personalização: O modelo inspirado na Ivy League

O grande diferencial operacional da escola é o seu programa de tutoria, inspirado nas metodologias das melhores universidades americanas. Diferente do ensino tradicional massificado, cada aluno da Heavenly possui um professor tutor responsável por acompanhar um pequeno grupo de estudantes.

Esse profissional atua como um mentor que realiza encontros quinzenais para monitorar o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) de cada jovem, equilibrando demandas acadêmicas com questões de conflito, vocação e fé.

"Personalizado é uma coisa, individualizado é outra", explica Áurea Bártoli. Segundo a diretora, a escola permanece como um espaço do coletivo, mas utiliza a tutoria para identificar as potências únicas de cada ser humano.

Essa estrutura é reforçada por uma equipe multidisciplinar em cada segmento, composta por psicólogos e coordenadores pedagógicos e de formação integral que garantem que o suporte socioemocional não seja apenas um discurso, mas uma prática registrada e acompanhada trimestralmente em reuniões lideradas pelos próprios estudantes (Student-led conferences).

Trilhas globais e a preparação para a vida além do vestibular

Com a oferta obrigatória do High School americano integrado ao currículo brasileiro, a Heavenly prepara seus alunos para dois mundos. A escola oferece caminhos distintos de acordo com a ambição das famílias: a "Trilha Brasil", focada em vestibulares nacionais de alta performance, e a "Global Path", desenhada para atender aos diferentes critérios de admissão de universidades na Europa, Canadá e Estados Unidos.

A expansão da marca, que já conta com unidades no Lago Sul e na Asa Norte, reflete uma demanda crescente por instituições que assumam o papel de parceiras das famílias — entendidas aqui como os primeiros formadores.

Com infraestrutura que inclui academias de ponta e clubes de esportes competitivos, a Heavenly consolida seu posicionamento não apenas pelo "luxo" do segmento premium, mas pela capacidade de oferecer uma jornada educacional que entende o aluno como um indivíduo único em um mundo globalizado.