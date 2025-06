Como a inteligência artificial está revolucionando o marketing digital global

A inteligência artificial generativa (IA) está remodelando o cenário do marketing de performance, oferecendo às empresas ferramentas para criar campanhas mais eficientes e personalizadas. Segundo a McKinsey, a IA generativa pode aumentar a produtividade do marketing em até 15%, representando um valor anual de aproximadamente US$ 463 bilhões.

Empresas como a Zalando estão na vanguarda dessa transformação. A varejista europeia de moda utiliza inteligência artificial para produzir imagens e vídeos promocionais, reduzindo o tempo de produção de seis semanas para apenas três a quatro dias e cortando custos em até 90%. No último trimestre, cerca de 70% das imagens editoriais da Zalando foram geradas por IA, permitindo uma resposta ágil às tendências de moda nas redes sociais.

Personalização em escala com IA

Além da produção de conteúdo, a IA generativa está sendo aplicada na personalização de campanhas. A empresa Michaels Stores, por exemplo, aumentou a personalização de seus e-mails de 20% para 95%, elevando as taxas de cliques em 25%.

A Meta, controladora do Facebook e Instagram, anunciou planos para permitir a criação completa de campanhas publicitárias por IA até o final de 2026. Essas ferramentas permitirão que anunciantes criem imagens, vídeos, textos e segmentações otimizadas automaticamente, com base em orçamento e objetivos.

IA como aliada estratégica

Apesar dos avanços, especialistas alertam para a necessidade de manter padrões éticos e qualitativos. Cindy Anderson e Anthony Marshall, autores de “The ROI of Thought Leadership”, enfatizam que a IA deve amplificar, e não substituir, insights genuínos.

Para profissionais de marketing, dominar ferramentas de IA generativa torna-se essencial para se manter competitivo. A capacidade de automatizar tarefas repetitivas libera tempo para atividades estratégicas, enquanto a personalização em escala permite campanhas mais eficazes. Em um mercado em rápida evolução, a integração da IA nas estratégias de marketing não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade.

