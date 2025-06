Mattel cresce com brinquedos de luxo e aposta em adultos como novo público

Em 2020, no embalo de seu 75º aniversário, a Mattel lançou a Mattel Creations, um laboratório criativo voltado para colecionáveis premium e colaborações artísticas.

A estreia foi ousada: um Cybertruck da Tesla em escala 1:10, vendido a US$ 400, que esgotou em poucas horas. As informações foram retiradas da Fast Company.

Esse primeiro sucesso revelou um novo caminho: consumidores adultos, com maior poder aquisitivo, estavam dispostos a pagar caro por brinquedos de alto valor agregado.

Nascia ali uma nova frente de negócios para a Mattel.

Colecionáveis em alta, brinquedos em queda

Enquanto o mercado global de brinquedos caiu 0,6% em 2024, os colecionáveis cresceram 5%, representando 18% do volume do setor.

A Mattel observou nesse segmento seu público mais promissor: os adultos. Eles passaram a consumir mais desde a pandemia e mantiveram esse hábito.

A Mattel Creations se consolidou como a quarta maior fonte de receita doméstica da empresa e a quinta globalmente, com vendas de produtos de tiragens limitadas e design exclusivo de Barbie a Hot Wheels.

Inovação que protege o caixa

A divisão opera com um time enxuto, cerca de 25 pessoas, e atua com modelos de negócios que reduzem riscos: edições limitadas, que geram no cliente a sensação de urgência para a aquisição, e até crowdfunding, uma forma de financiamento coletivo digital.

Isso evita estoques encalhados e melhora o capital de giro — um exemplo de como inovação e gestão financeira devem caminhar juntas.

Valor financeiro e de marca

A atuação da Creations vai além da receita direta: alimenta o branding, atrai novas audiências e aumenta o valor das marcas da Mattel.

Produtos virais, como o boneco Ken inspirado em LeBron James, ampliam a exposição global com custo de mídia praticamente nulo.

Para Chris Down, Chief Design Officer da Mattel, a Creations representa um “território inexplorado” que empolga os times de finanças e liderança.

O entusiasmo não é à toa: trata-se de uma unidade que cria margem, gera valor agregado e renova a imagem da empresa.

A Mattel Creations mostra como áreas financeiras podem se beneficiar de estratégias de diversificação baseadas em diferenciação, controle de produção e análise de mercado.

Para CFOs e líderes corporativos, acompanhar essas inovações é vital para garantir crescimento sustentável e ampliar o potencial de lucro em negócios tradicionais.

