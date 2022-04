Com meta de diversidade, GTF abre 300 vagas de estágio para mulheres

A consultoria focada em soluções tecnológicas GFT está com a missão de expandir em 30% seu time feminino na empresa. Para auxiliar nessa meta, a empresa abriu 300 vagas de estágio exclusivas para mulheres cis e trans.

A contratação dessas profissionais é impulsionada pelo programa "GFT Start Woman Java", que busca possibilitar o empoderamento das mulheres por meio do desenvolvimento de liderança, crescimento profissional, mentoria e eventos de networking para profissionais de tecnologia.

O programa, realizado em parceria com a DIO, ecossistema de educação focado em tecnologia, visa profissionalizar essas mulheres e evoluir o conhecimento técnico e teórico nas mais diversas frentes de tecnologia, para que essas profissionais sejam cada vez mais competitivas.

De modo geral, a iniciativa pretende expandir a atuação da mulher no mercado de tecnologia como um todo - área predominantemente dominada por homens.

"Hoje, além do desenvolvimento e qualidade de vida, os colaboradores permanecem nas empresas quando sentem que se identificam com a cultura e os valores da organização, e nós valorizamos muito isso. Continuamos focados na geração de empregos e oportunidades”, comenta Fernanda Rodrigues, diretora de recursos humanos na América Latina.

Foco em formação e experiência

A ideia de oferecer um bootcamp e uma rodada de contratação exclusiva para mulheres que desejam trabalhar com tecnologia, é apenas uma das frentes de atuação da GFT para agir diretamente na formação e na experiência profissional do funcionário.

A GTF também oferece aos seus funcionários um programa de intercâmbio gratuito nos EUA para estudar inglês. A demanda vem da necessidade de atrair e reter os talentos especializados em tecnologia – a mão de obra mais procurada no mercado nacional e internacional.

Na nova iniciativa, passagens, curso de inglês, hospedagem e alimentação serão pagos pela empresa. Os funcionários continuam recebendo salário, mas trabalhando com horário reduzido para realizar o curso de inglês imersivo.

Serão dois meses no exterior para que aconteça um rodízio de pessoas sendo enviadas constantemente para fora do país.

A falta de mão de obra de tecnologia e a alta na demanda de clientes no Brasil e no exterior tem feito o setor correr atrás de inovações na gestão de pessoas e benefícios. E a diretora da GFT está atenta para ficar sempre a frente dos desejos dos funcionários.

A executiva conta que perdeu seis pessoas apenas no mês passado para contratações internacionais. Neste mês, a empresa atingiu o marco de 3.000 funcionários no Brasil.

“Com o que está acontecendo no mercado, chegamos à conclusão de que se fizermos o bê-á-bá, não vamos chegar a lugar nenhum. Para atrair o público, oferecemos a oportunidade de se capacitar no inglês. Para reter, nós mesmos oferecemos a oportunidade internacional”, diz.

Como se inscrever

As mulheres que gostariam de aprender mais sobre o mercado de tecnologia e abraçar uma oportunidade de estagiar em uma multinacional do setor podem realizar a inscrição na página oficial do programa na plataforma da DIO. As inscrições vão até essa sexta-feira, 29.

