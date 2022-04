Esta empresa criou um programa de intercâmbio para os funcionários

Alguns funcionários da consultoria GFT em breve vão estar de malas prontas com destino para Nashville, nos Estados Unidos. E toda a viagem de intercâmbio será paga pela empresa.

Sair do lugar comum é a demanda atual dentro da área de RH da GFT, consultoria alemã focada em ajudar outros negócios na transformação digital, segundo Fernanda Rodrigues, diretora de recursos humanos na América Latina.

A demanda vem da necessidade de atrair e reter os talentos especializados em tecnologia – a mão de obra mais procurada no mercado nacional e internacional.

Até 2025, estudo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) aponta que o Brasil deve ter uma demanda por 797 mil profissionais de tecnologia. Sem considerar a perda de cérebros para o exterior, o déficit de profissionais chegaria a 530 mil no mesmo período.

Na GFT, o programa de intercâmbio é o mais novo investimento em benefícios diferenciados e novidades para atração e retenção de talentos.

Na nova iniciativa, passagens, curso de inglês, hospedagem e alimentação serão pagos pela empresa. Os funcionários continuam recebendo salário, mas trabalhando com horário reduzido para realizar o curso de inglês imersivo.

Serão dois meses no exterior para que aconteça um rodízio de pessoas sendo enviadas constantemente para fora do país.

A falta de mão de obra de tecnologia e a alta na demanda de clientes no Brasil e no exterior tem feito o setor correr atrás de inovações na gestão de pessoas e benefícios. E a diretora da GFT está atenta para ficar sempre a frente dos desejos dos funcionários.

A executiva conta que perdeu seis pessoas apenas no mês passado para contratações internacionais. Neste mês, a empresa atingiu o marco de 3.000 funcionários no Brasil.

“Com o que está acontecendo no mercado, chegamos à conclusão de que se fizermos o bê-á-bá, não vamos chegar a lugar nenhum. Para atrair o público, oferecemos a oportunidade de se capacitar no inglês. Para reter, nós mesmos oferecemos a oportunidade internacional”, diz.

Foco na formação

Além dos esforços que reconhecem a equipe que já tem, a diretora conta que outro pilar essencial é a formação de novos funcionários.

No início de 2021, a empresa firmou parceria com a plataforma de educação Digital Innovation One para oferecer 5 mil bolsas de estudo e contratar 70 estagiários.

Neste ano, a empresa já planeja contratar 400 estudantes para formar dentro de carreiras digitais. O objetivo é formá-los em linguagens como Java e .Net para que em menos de um ano estejam atuando dentro de projetos. Confira mais aqui.

“Estamos contratando em levas, a primeira teve 60 estagiários e a segunda leva será de 70. Temos o desafio com o time para trazer os estudantes mais rápido para dentro após três meses de formação e que eles logo sejam efetivados e estejam junto de clientes”, diz.

Outra frente importante em 2022 será a formação de mulheres para aumentar a representatividade de gênero na área de TI. A empresa traçou uma meta de aumentar em 35% o número de profissionais mulheres no Brasil.

Desde o ano passado,a GFT tem direcionado metade de suas vagas para mulheres e planeja lançar um programa de formação em tecnologia especialmente para esse público.

Assim como as iniciativas focadas no público geral de tecnologia, a empresa também quer garantir que seja atrativa para as mulheres no longo prazo e que elas tenham certeza que ali podem construir carreiras de sucesso.

“Temos notado que muitas mulheres têm indicado outras mulheres para vir para cá. Além de um ambiente seguro, nós criamos uma política de igualdade salarial. E foi muito bom ver que estamos em linha e não temos diferenças de pagamento no país”, diz.

