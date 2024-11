Com essas 10 dicas, você cria um perfil “campeão” no LinkedIn

O LinkedIn, maior rede profissional do mundo, vem transformando a forma como brasileiros destacam suas trajetórias e conectam-se a oportunidades. Com mais de 65 milhões de usuários no Brasil, o país figura como um dos principais mercados da plataforma, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. A combinação entre crescimento acelerado e o uso de novas tecnologias, como inteligência artificial, está ajudando os profissionais a aprimorar seus perfis e atrair recrutadores, consolidando a rede como uma ferramenta indispensável para quem busca se destacar no mercado de trabalho.

Se você deseja transformar seu perfil no LinkedIn em um verdadeiro cartão de visitas para sua carreira, Rafael Kato, editor-chefe do time editorial do LinkedIn na América Latina, compartilhou insights valiosos sobre como se destacar na maior rede profissional do mundo. Veja os principais pontos:

O poder da foto de perfil

A primeira coisa é a foto. Um perfil com foto é 21 vezes mais visualizado do que sem foto, afirma Kato, que reforça que a escolha da imagem deve refletir sua área de atuação.

“Se você trabalha em uma indústria criativa, não precisa estar de paletó. Mostre quem você é na sua profissão”, diz.

Além disso, uma foto de capa relacionada à sua profissão ou empresa torna o perfil mais atrativo.

Título e resumo: palavras-chave importam

O título do perfil deve conter sua profissão e áreas de atuação. No resumo, é hora de brilhar com mais detalhes. “Use palavras-chave que o mercado procura. Pense como se fosse uma carta de apresentação”, afirma Kato. “Isso facilita que recrutadores encontrem você nas buscas.”

Experiência profissional e voluntariado

Na seção de experiências, foque em detalhar os trabalhos mais recentes. “Use o formato de pirâmide invertida: mais detalhes no mais recente e menos nos mais antigos. Não precisa explicar tudo sobre aquele primeiro emprego de 20 anos atrás, mas inclua cargos e períodos”, afirma Kato.

O trabalho voluntário também é valorizado, embora não seja obrigatório. “Mostra engajamento e pode ser um diferencial para algumas empresas”, afirma o executivo do LinkedIn na América Latina.

Poste conteúdos com frequência

“Não postar é um erro comum”, conta Kato. Publicar com regularidade aumenta em quatro vezes as visualizações do perfil. “Fale sobre tendências, eventos do setor, algo que você concluiu no trabalho e que o deixou orgulhoso. Não precisa ser nada super elaborado, mas mostre que está antenado.”

O segredo do sucesso no LinkedIn: vídeos

O formato em vídeo é o que mais cresce na plataforma. “Vídeos têm 37% mais engajamento do que outros formatos”, afirma Kato.

Seja para compartilhar insights ou projetos, invista nesse formato para atrair mais atenção.

Quando e o que postar?

Embora existam horários de maior audiência, como início da manhã ou após o almoço, Kato enfatiza: “Se o conteúdo é bom, ele vai performar bem. Não foque tanto no momento, mas no que você vai contar.”

Para quem está começando: aposte no conhecimento

Estudantes ou recém-formados podem incluir atividades extracurriculares, como projetos de faculdade, eventos ou até liderança em projetos da escola ou bairro. “Isso mostra que você está envolvido e pode ser atualizado com o tempo, conforme a carreira evolui,” diz Kato.

Seja criativo nos temas

O LinkedIn não precisa ser apenas sobre temas formais. “No trabalho, falamos de filmes, livros, eventos e até do amigo secreto. Por que não trazer isso para o LinkedIn? É uma maneira de humanizar seu perfil”, diz Kato.

Qualidade acima de quantidade

Se você almeja se tornar um Top Voice, o segredo está na consistência e qualidade. “Não é sobre quantidade de seguidores. É sobre o que você está adicionando à conversa, ajudando as pessoas a ficarem mais informadas ou adquirirem habilidades,” afirma Kato.

Use as ferramentas disponíveis

Além de vídeo, estão disponíveis na plataforma cursos online e até recursos de inteligência artificial para ajudar o candidato a ter um perfil “campeão”.

“Ao produzir conteúdo constante e relevante, o LinkedIn deixa de ser apenas uma rede social e pode se tornar um aliado estratégico para a sua carreira”, diz Kato.