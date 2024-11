Ela foi procurar um emprego no LinkedIn e acabou criando uma empresa aos 50 anos com IA

O Brasil tem se destacado pelo crescimento de empreendedores com mais de 50 anos. De acordo com dados do Sebrae divulgados este ano, existem 4,1 milhões de empreendedores com mais de 60 anos, o que representa 13,8% do total. Esses dados refletem uma tendência crescente de empreendedores mais sêniores no Brasil que, após décadas no mercado corporativo, optam por abrir a sua própria empresa - seja por um desejo próprio ou devido ao etarismo que ainda existe no mercado de trabalho.

A carioca Denise Maia Soares, hoje com 60 anos, já faz parte dessa estatística do Sebrae. Após ser demitida aos 50 anos, encontrou no LinkedIn não só uma oportunidade de recolocação, mas o caminho para a criação do seu próprio negócio.

Com formação em Letras e experiência em marketing e produtos por mais de 25 anos em empresas de tecnologia, como IBM, HP, EMC e Lenovo, Soares usou suas habilidades para apostar em uma nova área: ser consultora do LinkedIn.

"Eu nem sabia por onde começar. Criei uma apostila bem básica e comecei a buscar cursos sobre LinkedIn. Perto dos 50 anos, eu precisava buscar alternativas. Por causa da demissão, descobri novos dons e habilidades", afirma Soares que em 2015, se sua casa, em São Paulo, criou a DMS (Digital Marketing Solutions), empresa de capacitação e consultoria para o uso estratégico do LinkedIn em vendas B2B.

O maior dos desafios trouxe uma grande conquista

"Todo início de empresa é desafiador”, afirma Soares que acredita que um dos maiores desafios foi não ter a estrutura de uma empresa grande por trás e fazer acontecer um negócio com recursos mais reduzidos.

No entanto, o maior desafio da empresária foi de se posicionar em um mercado praticamente inexplorado.

"Costumo dizer que eu não decidi empreender, escolheram por mim. Quando iniciei, era muito difícil precificar um trabalho que praticamente não existia.”

Soares lembra que na época, um amigo consultor recomendou o livro A Estratégia do Oceano Azul que ela leu e aplicou em seu momento de empreendedora. “Percebi que estava no Oceano Azul e meu desafio era evitar o Oceano Vermelho", diz Soares, se referindo ao conceito de mercados saturados e altamente competitivos, em contraste com o "Oceano Azul", onde as oportunidades são mais abundantes e menos disputadas.

Sua expertise no LinkedIn foi reconhecida em 2017, quando foi escolhida para um treinamento exclusivo da plataforma, tornando-se uma das poucas profissionais certificadas como Social Selling Expert no Brasil.

"Social Selling é, basicamente, um método estratégico para os vendedores B2B se conectarem e desenvolverem relacionamentos com potenciais clientes por meio das redes sociais", diz a empresária. "Hoje, o meu trabalho é aplicar esse método utilizando tecnologias de venda e ferramentas, como o LinkedIn Sales Navigator, para ter acesso a todos os dados necessários e alcançar clientes relevantes, com a mensagem certa no momento certo."

Como ela usa IA?

A ferramenta que Soares usa (LinkedIn Sales Navigator) é potencializado por IA para fazer, por exemplo, pesquisas inteligentes. Com mais de 50 filtros disponíveis, o vendedor pode buscar potenciais clientes e decisores a partir de palavras-chaves, localização, cargos atuais e anteriores, tipos de empresas, nível de experiência e contas com intenção de compra.

Outra tarefa realizada pela IA do LinkedIn é a exibição de informações atualizadas de empresas. Com isso, é possível conferir notícias, alterações na equipe e todas as movimentações do potencial cliente na rede social da Microsoft. “Saber estes detalhes faz a diferença quando as equipes de venda forem fazer a aproximação com os potenciais clientes”, diz Soares.

A IA ainda permite ao Sales Navigator automatizar tarefas, recomendar leads que façam sentido com o escopo dos vendedores, mostrar resultados e personalizar abordagens.

“Assim como as ferramentas de IA generativa, o LinkedIn Sales Navigator fornece insumos para que os profissionais tomem decisões estratégicas mais embasadas”, diz Soares que reforça que em oportunidades de uma única negociação, uma empresa já faturou R$ 500 mil.

A experiência de vida que vale ouro

A maturidade tem e muito valor quando o assunto é empreendedorismo, afirma Soares. Por meio de sua agência DMS Soares já treinou mais de 10 mil pessoas e apoiou diversas empresas por meio de workshops, cursos e palestras, ajudando empresas e profissionais a fortalecerem sua presença digital no LinkedIn, principalmente no ramo das vendas.

“Com a maturidade, entendemos melhor do que somos capazes e reconhecemos nossas limitações. Empreender requer força, determinação e muita sensibilidade. Eu, particularmente, considero essa combinação muito atrativa para os negócios, um verdadeiro diferencial”, afirma Soares.

O mercado de Social Selling - no Brasil e no mundo