10 aplicativos para aprender inglês de graça

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, falar inglês tornou-se uma habilidade essencial. Felizmente, há diversos aplicativos gratuitos que ajudam a aprender o idioma de forma prática e flexível. Essas plataformas permitem que os usuários estudem em qualquer lugar, adaptando-se à rotina de cada pessoa.

Confira a lista com os 10 melhores aplicativos para aprender inglês sem custo e comece hoje mesmo a impulsionar sua carreira.

1. Duolingo

O Duolingo é uma das opções mais populares para aprender inglês. Com lições curtas e gamificadas, o app torna o aprendizado divertido e intuitivo. Ele cobre gramática, vocabulário e pronúncia, oferecendo um ambiente interativo para iniciantes e avançados.

2. Memrise

Focado em memorização de palavras e expressões, o Memrise utiliza vídeos gravados por falantes nativos e recursos que reforçam o aprendizado. O app é ideal para quem quer expandir o vocabulário de maneira prática.

3. BBC Learning English

Criado pela emissora britânica BBC, este aplicativo oferece conteúdos em inglês britânico. Ele disponibiliza vídeos, podcasts e lições estruturadas com foco em situações do dia a dia e linguagem corporativa, sendo útil para quem busca aprimorar a comunicação profissional.

4. Hello English

O Hello English oferece aulas interativas, jogos e suporte offline. Com foco em gramática e leitura, é uma ferramenta versátil para quem quer aprender de forma independente.

5. Cake

O Cake é voltado para quem deseja melhorar a conversação. O app utiliza vídeos de situações reais e ferramentas de repetição para ajudar na prática da pronúncia e da escuta.



6. Busuu

Além de lições gratuitas, o Busuu permite interações com falantes nativos da língua inglesa. Isso oferece uma oportunidade de praticar conversação e receber feedback em tempo real.

7. LingQ

Com o LingQ, o usuário aprende inglês por meio de leitura e escuta de conteúdos autênticos, como artigos e podcasts. O app também oferece um sistema de flashcards para revisar vocabulário.

8. Tandem

O Tandem conecta usuários com parceiros de troca de idiomas. A ideia é conversar com nativos que queiram aprender português, promovendo um aprendizado mútuo.

9. ELSA Speak

O ELSA Speak foca exclusivamente na pronúncia. O app utiliza inteligência artificial para identificar erros e orientar melhorias, sendo especialmente útil para quem busca fluência verbal.

10. Beelinguapp

Para quem gosta de ler, o Beelinguapp permite estudar inglês com livros e textos apresentados lado a lado com a tradução. Isso facilita a compreensão e amplia o vocabulário.

Por que aprender inglês com aplicativos?

Além de acessíveis, os aplicativos oferecem flexibilidade e personalização no aprendizado. Com opções que vão da gramática à conversação, é possível encontrar um recurso que atenda às suas necessidades específicas. Aprender inglês pode ser o diferencial necessário para conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho.