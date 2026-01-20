As 16 empresas para ficar de olho em 2026 — e o que elas ensinam sobre alta performance

A lista com as 16 startups para ficar de olho em 2026 revela muito mais do que nomes com potencial de IPO, ela mostra o que os investidores estão valorizando, a resolução de problemas reais, a visão clara de mercado e a execução consistente.

Veja abaixo quem são essas empresas e o que elas estão ensinando sobre como crescer com foco e performance. As informações foram retiradas de Inc.

1. Whatnot

Um marketplace de e-commerce ao vivo que cresceu de forma silenciosa, mas impressionante. Com faturamento próximo de US$ 1 bilhão e uma avaliação de US$ 11,5 bilhões, a startup aposta em nichos como brinquedos colecionáveis e roupas vintage.

Foco extremo em verticais específicas, operação enxuta e profundidade em cada nicho.

2. Runway

Ferramenta de IA generativa usada por criadores de conteúdo para gerar vídeo, som e imagens. Tornou-se essencial para quem trabalha com produção digital.

Execução direcionada a um público bem definido e entrega de valor real com IA.

3. Stability AI

Com modelo open source de IA, a startup inglesa está democratizando o acesso à tecnologia de ponta. Construir com comunidade, escalar com propósito e manter controle de qualidade técnico.

4. Kensho Health

Plataforma focada em saúde integrativa para empresas, combinando bem-estar e dados. Execução estratégica no B2B, com foco em experiência do usuário e métricas de impacto.

5. Wasp

Ferramenta para desenvolvedores criarem apps full-stack com mais agilidade e menos dor de cabeça. Produto feito por devs, para devs. Clareza na entrega e comunicação direta com o público técnico.

6. Kalshi

Uma “bolsa de previsões” regulamentada que transforma especulação em infraestrutura financeira. Persistência regulatória e foco em construir um produto complexo, mas seguro.

7. Kraken

Exchange de criptoativos que sobreviveu ao inverno cripto mantendo foco em compliance e confiança. Em mercados instáveis, execução disciplinada e foco regulatório são os maiores diferenciais.

8. Dost AI

Startup indiana que usa voz e IA para oferecer educação acessível a populações com baixo letramento. Alta performance com impacto social. Solução escalável, simples e com propósito.

9. Rewind

Uma espécie de “memória digital” pessoal, que registra informações importantes do dia a dia. Produto simples, útil e focado em resolver um problema real com precisão cirúrgica.

10. Tome

Apresentações criadas com inteligência artificial, ideais para quem precisa comunicar ideias com impacto. Conecta IA ao dia a dia com uma aplicação prática e imediata.

11. Humane

Cria dispositivos vestíveis com IA integrada. Um dos projetos mais ambiciosos da lista. Execução com altíssimo nível de risco técnico e visão clara de longo prazo.

12. Anduril

Empresa que fornece tecnologia avançada para defesa e segurança nacional. Combina inovação com responsabilidade em um setor altamente exigente.

13. Flexport

Transforma logística e cadeia de suprimentos com base em dados. Alta performance aplicada a um setor tradicional, com uso inteligente de tecnologia.

14. Canva

Plataforma de design intuitiva que já conquistou o mundo e prepara seu IPO. Crescimento global com base em produto acessível, fácil de usar e com foco no usuário.

15. OpenAI

Criadora do ChatGPT, é talvez o nome mais conhecido da lista. Execução impecável em escala global, aliando pesquisa de ponta a uma estratégia agressiva de mercado.

16. SpaceX

Não é mais startup, mas continua inovando com velocidade. O IPO está no radar. A execução precisa de operações complexas como o transporte espacial inspira qualquer setor.

