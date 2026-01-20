As 16 empresas para ficar de olho em 2026 — e o que elas ensinam sobre alta performance

(mimal/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17h05.
A lista com as 16 startups para ficar de olho em 2026 revela muito mais do que nomes com potencial de IPO, ela mostra o que os investidores estão valorizando, a resolução de problemas reais, a visão clara de mercado e a execução consistente.
Veja abaixo quem são essas empresas e o que elas estão ensinando sobre como crescer com foco e performance. As informações foram retiradas de Inc.
Um marketplace de e-commerce ao vivo que cresceu de forma silenciosa, mas impressionante. Com faturamento próximo de US$ 1 bilhão e uma avaliação de US$ 11,5 bilhões, a startup aposta em nichos como brinquedos colecionáveis e roupas vintage.
Foco extremo em verticais específicas, operação enxuta e profundidade em cada nicho.
Ferramenta de IA generativa usada por criadores de conteúdo para gerar vídeo, som e imagens. Tornou-se essencial para quem trabalha com produção digital.
Execução direcionada a um público bem definido e entrega de valor real com IA.
Com modelo open source de IA, a startup inglesa está democratizando o acesso à tecnologia de ponta. Construir com comunidade, escalar com propósito e manter controle de qualidade técnico.
Plataforma focada em saúde integrativa para empresas, combinando bem-estar e dados. Execução estratégica no B2B, com foco em experiência do usuário e métricas de impacto.
Ferramenta para desenvolvedores criarem apps full-stack com mais agilidade e menos dor de cabeça. Produto feito por devs, para devs. Clareza na entrega e comunicação direta com o público técnico.
Uma “bolsa de previsões” regulamentada que transforma especulação em infraestrutura financeira. Persistência regulatória e foco em construir um produto complexo, mas seguro.
Exchange de criptoativos que sobreviveu ao inverno cripto mantendo foco em compliance e confiança. Em mercados instáveis, execução disciplinada e foco regulatório são os maiores diferenciais.
Startup indiana que usa voz e IA para oferecer educação acessível a populações com baixo letramento. Alta performance com impacto social. Solução escalável, simples e com propósito.
Uma espécie de “memória digital” pessoal, que registra informações importantes do dia a dia. Produto simples, útil e focado em resolver um problema real com precisão cirúrgica.
Apresentações criadas com inteligência artificial, ideais para quem precisa comunicar ideias com impacto. Conecta IA ao dia a dia com uma aplicação prática e imediata.
Cria dispositivos vestíveis com IA integrada. Um dos projetos mais ambiciosos da lista. Execução com altíssimo nível de risco técnico e visão clara de longo prazo.
Empresa que fornece tecnologia avançada para defesa e segurança nacional. Combina inovação com responsabilidade em um setor altamente exigente.
Transforma logística e cadeia de suprimentos com base em dados. Alta performance aplicada a um setor tradicional, com uso inteligente de tecnologia.
Plataforma de design intuitiva que já conquistou o mundo e prepara seu IPO. Crescimento global com base em produto acessível, fácil de usar e com foco no usuário.
Criadora do ChatGPT, é talvez o nome mais conhecido da lista. Execução impecável em escala global, aliando pesquisa de ponta a uma estratégia agressiva de mercado.
Não é mais startup, mas continua inovando com velocidade. O IPO está no radar. A execução precisa de operações complexas como o transporte espacial inspira qualquer setor.
