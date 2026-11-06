FP&A está entre as áreas mais procuradas em finanças; veja como entrar na carreira

O planejamento financeiro ganhou espaço nas estratégias de contratação das empresas brasileiras. Segundo pesquisa da Robert Half divulgada em fevereiro de 2026, 58% dos gestores de contratação entrevistados apontaram Planejamento e Análise Financeira (FP&A, na sigla em inglês) como uma das áreas com maior demanda por profissionais no primeiro semestre do ano.

O resultado coloca FP&A à frente de outras funções do setor, como Contabilidade, mencionada por 56% dos entrevistados, e Folha de Pagamento e Controle Financeiro, ambas citadas por 41%.

O movimento acompanha a necessidade das organizações de acompanhar resultados, antecipar riscos e tomar decisões com base em informações financeiras. Nesse contexto, profissionais capazes de interpretar indicadores e transformar dados em recomendações para os negócios ganham relevância.

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O que faz um profissional de FP&A?

FP&A é a sigla para Financial Planning and Analysis, ou Planejamento e Análise Financeira. A área é responsável por acompanhar a saúde financeira de uma organização e fornecer informações que apoiem decisões estratégicas.

Na prática, esses profissionais trabalham com orçamento empresarial (budget), projeções financeiras (forecast), análise de receitas, custos, despesas e resultados. Também comparam o desempenho realizado com o planejado para identificar desvios e possíveis oportunidades de melhoria.

O trabalho envolve contato frequente com diferentes departamentos, como comercial, operações, recursos humanos e controladoria. Isso porque o planejamento financeiro depende de informações de toda a organização.

Diferentemente de funções concentradas no registro e na organização das movimentações financeiras, FP&A tem uma atuação voltada à análise e à projeção de cenários. O objetivo é ajudar gestores a compreender as consequências financeiras de suas decisões.

Quais habilidades são necessárias para trabalhar com FP&A?

A formação técnica em finanças é um dos pontos de partida para ingressar na área. Conhecimentos em contabilidade, administração, economia e controladoria ajudam a compreender os demonstrativos financeiros e a dinâmica dos negócios.

Entre as competências mais utilizadas estão a elaboração de orçamentos, a construção de modelos financeiros, a análise de indicadores e a interpretação de demonstrações como a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

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O domínio de ferramentas de análise também é importante. Excel avançado, sistemas de gestão empresarial (ERP) e plataformas de visualização de dados, como Power BI, são recursos utilizados para organizar informações e construir relatórios gerenciais.

Além da parte técnica, a função exige capacidade de comunicação e pensamento analítico. O profissional precisa explicar resultados, apresentar cenários e traduzir informações financeiras para gestores que nem sempre têm formação na área.

Como entrar na área de FP&A?

Uma das possibilidades é iniciar a trajetória em funções relacionadas, como controladoria, contabilidade, tesouraria ou análise financeira. Essas experiências permitem desenvolver conhecimentos sobre receitas, despesas, fluxo de caixa e desempenho empresarial.

Para quem já trabalha no setor financeiro, a transição pode envolver o aprofundamento em planejamento orçamentário, modelagem financeira e análise de negócios. Também é importante buscar experiências com elaboração de relatórios, acompanhamento de indicadores e projeções.

A formação continuada é outro caminho para desenvolver essas competências. Cursos de especialização e MBAs em áreas como Finanças Corporativas permitem aprofundar conhecimentos técnicos e ampliar a compreensão sobre gestão, estratégia e tomada de decisão.

Uma formação executiva também pode contribuir para profissionais que desejam avançar de posições operacionais e analíticas para funções de coordenação e gestão financeira.

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A especialização em finanças e gestão também aparece como uma possibilidade de desenvolvimento profissional para quem busca ampliar a atuação no mercado corporativo.

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