A inovação precisa entrar no centro das decisões econômicas do Brasil

Por Gianna Sagazio*

O Brasil está diante de uma oportunidade importante para rever suas escolhas econômicas e definir as bases de um novo ciclo de crescimento. Em um cenário internacional marcado pela reorganização das cadeias produtivas, pela disputa tecnológica e pela crescente importância da inteligência artificial, da computação quântica, da biotecnologia, dos novos materiais e da transição energética, a capacidade de inovar deixou de ser apenas um diferencial competitivo. Tornou-se um elemento central da estratégia de desenvolvimento dos países.

Essa mudança exige uma revisão da forma como o país formula sua política econômica. Ciência, tecnologia e inovação não podem permanecer restritas a uma agenda setorial, conduzida predominantemente pelas estruturas responsáveis por essas áreas. Precisam participar das decisões sobre produtividade, política industrial, política fiscal, investimento público, competitividade empresarial e inserção internacional. Em outras palavras, a inovação precisa deixar de ser tratada como uma pauta paralela e passar a integrar o núcleo das decisões econômicas do país.

O desafio brasileiro não está apenas em ampliar a produção de conhecimento. O país construiu universidades, centros de pesquisa, instituições científicas e instrumentos de apoio à inovação que representam ativos importantes. Também dispõe de empresas com capacidade tecnológica em setores estratégicos. O problema é transformar esse patrimônio em mais produtividade, empresas de maior intensidade tecnológica, empregos qualificados, exportações de maior valor agregado e crescimento sustentável.

Essa transformação depende de escolhas. Países que conseguiram avançar tecnologicamente não o fizeram apenas aumentando recursos destinados à pesquisa. Construíram políticas consistentes, combinaram instrumentos públicos e privados, desenvolveram mercados, estimularam a demanda por soluções inovadoras e mantiveram a previsibilidade institucional. Sobretudo, trataram a inovação como parte de sua estratégia de competitividade e soberania econômica.

Como conciliar inovação e responsabilidade fiscal no Brasil?

No Brasil, essa agenda precisa ser examinada também sob a perspectiva fiscal. Em um contexto de restrição orçamentária e pressão por maior eficiência do gasto público, é legítimo e necessário avaliar os resultados dos incentivos e programas governamentais. Mas essa avaliação não pode se limitar ao custo imediato de cada instrumento. É preciso considerar o que ele mobiliza, quais investimentos privados ajuda a viabilizar, que capacidades produtivas desenvolve e quais efeitos pode gerar sobre a arrecadação, o emprego, a produtividade e a competitividade no médio e longo prazo.

A qualidade do gasto público não se mede apenas pelo volume de recursos economizados, mas também pelos resultados econômicos e sociais que o Estado consegue induzir. Isso exige distinguir políticas que produzem adicionalidade, ou seja, investimentos que provavelmente não ocorreriam, ou ocorreriam em escala menor, sem o estímulo público, de benefícios que apenas subsidiam atividades que já seriam realizadas. Essa distinção é fundamental para aperfeiçoar a política de inovação e orientar melhor a alocação dos recursos públicos.

É nesse contexto que instrumentos como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), a FINEP, o BNDES, a Embrapii e a Lei do Bem precisam ser compreendidos de forma integrada. Eles cumprem funções diferentes e complementares: financiam pesquisas, reduzem riscos tecnológicos, apoiam o desenvolvimento de projetos empresariais, aproximam empresas e instituições científicas e estimulam investimentos privados em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O desafio é coordenar esses mecanismos em torno de prioridades econômicas claras, com governança, continuidade e avaliação de resultados.

Lei do Bem: 65,7 bilhões de reais em investimentos empresariais

A Lei do Bem merece atenção especial nesse debate. Criada para estimular investimentos empresariais em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, ela é o principal instrumento de incentivo transversal à inovação no setor produtivo. Sua importância está justamente em influenciar decisões de investimento que envolvem risco tecnológico, incerteza de mercado e horizontes de maturação mais longos. Ao reduzir parte do custo da inovação, o mecanismo pode contribuir para que empresas ampliem equipes de pesquisa, desenvolvam novos produtos e processos e fortaleçam suas capacidades tecnológicas no Brasil.

Os números mais recentes ajudam a dimensionar sua escala. De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), referentes ao ano-base de 2025, a Lei do Bem alcançou 4.598 empresas, que apresentaram 15.759 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e declararam investimentos de 65,7 bilhões de reais. A renúncia fiscal estimada foi de 15,8 bilhões de reais. Na primeira etapa de avaliação técnica, foram analisados 15.753 projetos. Em relação a 2024, houve crescimento tanto no número de empresas participantes quanto nos investimentos declarados.

A comparação entre os investimentos informados e a renúncia fiscal estimada corresponde a aproximadamente 4,16 reais em investimentos empresariais associados à Lei do Bem para cada 1 real de renúncia. Essa relação não deve ser interpretada como retorno fiscal comprovado nem como evidência de que todo o investimento decorreu exclusivamente do incentivo. É, contudo, um indicador relevante da dimensão dos recursos privados mobilizados em torno do instrumento e reforça a necessidade de uma avaliação que considere seus efeitos econômicos para além da renúncia tributária.

Há também evidências anteriores que merecem ser consideradas. Estudo elaborado em 2017 pelo CGEE, em parceria com o CLAEQ, examinou os efeitos fiscais da Lei do Bem a partir de uma amostra restrita de empresas. A análise estimou que, para o grupo observado, cada real de incentivo poderia estar associado a 2,61 reais de incremento na arrecadação no período considerado. O próprio estudo ressaltou o caráter preliminar dos resultados e a necessidade de ampliar a amostra e aprofundar a metodologia. As empresas consultadas atribuíram nota média de 4,4, em uma escala de cinco pontos, à importância do incentivo para suas estratégias de inovação. Os relatos também apontaram possíveis efeitos sobre investimentos, equipes de pesquisa e continuidade de projetos na ausência do benefício.

Esses resultados não encerram o debate sobre a efetividade da Lei do Bem. Ao contrário, mostram por que é necessário aperfeiçoar sua avaliação, ampliar a transparência dos dados e medir com maior precisão a adicionalidade dos investimentos, os efeitos sobre a produtividade e a capacidade tecnológica das empresas. O caminho, porém, não deveria ser reduzir indistintamente um instrumento estratégico sem antes compreender suas consequências para as decisões empresariais e para o desenvolvimento tecnológico do país.

O impacto da redução de incentivos fiscais sobre a inovação

A discussão ganhou relevância com a Lei Complementar nº 224, de 2025, que estabeleceu uma redução linear de incentivos e benefícios tributários federais e alcançou os incentivos relacionados à Lei do Bem. A medida não extingue a legislação, mas reduz a eficácia de seus benefícios. Em resposta, o Projeto de Lei Complementar nº 6/2026, de autoria do senador Izalci Lucas, propõe excluir os incentivos previstos na Lei do Bem dessa redução. A proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado e segue em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos.

A preocupação não é preservar benefícios fiscais sem avaliação ou controle. É reconhecer que incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico têm natureza distinta de outras modalidades de renúncia tributária. Projetos de inovação envolvem investimentos plurianuais, contratação e formação de profissionais especializados, infraestrutura, testes, validação tecnológica e parcerias com universidades e centros de pesquisa. Mudanças abruptas nas condições de incentivo podem afetar decisões que levam anos para amadurecer e comprometer capacidades que são difíceis e custosas de reconstruir.

Em vez de tratar a Lei do Bem como mais um item de uma revisão fiscal uniforme, o país deveria avançar em sua modernização. Isso significa ampliar o acesso, simplificar procedimentos, oferecer maior segurança jurídica, melhorar a qualidade das informações e estabelecer indicadores capazes de demonstrar os resultados alcançados. Uma política pública dessa natureza precisa ser exigente, transparente e orientada por evidências. Mas também precisa ser previsível. A instabilidade das regras reduz a disposição das empresas para assumir riscos tecnológicos e compromete a continuidade dos investimentos.

Como o Estado e as empresas podem estimular novas tecnologias?

Outro componente ainda pouco explorado da política de inovação brasileira é o poder de compra do Estado. Compras públicas podem criar mercados para soluções nacionais, estimular o desenvolvimento de tecnologias e aproximar empresas inovadoras de demandas concretas da sociedade. Saúde, defesa, energia, mobilidade, agricultura, educação e serviços públicos oferecem oportunidades para que o Estado atue não apenas como financiador da inovação, mas também como indutor de demanda e usuário de novas soluções. Para isso, são necessários instrumentos de contratação mais adequados à inovação, capacidade técnica nas instituições públicas e mecanismos que permitam compartilhar riscos e resultados.

Também é fundamental aproximar a agenda de inovação das estratégias empresariais. Para os CEOs e conselhos de administração, pesquisa e desenvolvimento não podem ser vistos apenas como despesas ou iniciativas periféricas. Precisam integrar decisões sobre alocação de capital, gestão de riscos, desenvolvimento de mercados e posicionamento competitivo. A velocidade das transformações tecnológicas está alterando cadeias de valor, modelos de negócio e relações entre empresas e países. Quem não desenvolver capacidade de absorver, adaptar e criar tecnologia ficará mais dependente de soluções externas e terá menor espaço nos mercados de maior valor agregado.

O Brasil tem condições de construir uma posição mais relevante nesse cenário. Dispõe de competências científicas, recursos naturais estratégicos, mercado interno, base industrial, empresas inovadoras e oportunidades em áreas como inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, energia limpa, agricultura avançada, novos materiais, semicondutores e tecnologias de fronteira. Mas essas vantagens não se convertem automaticamente em liderança econômica. Dependem de coordenação, escala, capital, talentos, ambiente regulatório e capacidade de transformar conhecimento em soluções competitivas.

O que falta para transformar inovação em crescimento econômico?

O próximo ciclo de desenvolvimento exige, portanto, uma agenda de inovação conectada à estratégia econômica nacional. Isso pressupõe metas claras, prioridades tecnológicas, coordenação entre ministérios e instituições, articulação federativa e participação efetiva do setor privado. Exige também indicadores que permitam acompanhar não apenas os recursos aplicados, mas os resultados: aumento do investimento empresarial em P&D, crescimento de empresas de base tecnológica, incorporação de tecnologias pela indústria, produtividade, exportações de maior intensidade tecnológica e geração de empregos qualificados.

A transição para um novo governo oferece uma oportunidade para organizar essa agenda e estabelecer compromissos de longo prazo. O Brasil precisa combinar responsabilidade fiscal com visão estratégica sobre os investimentos que ampliam sua capacidade produtiva. A revisão de gastos e incentivos deve ser acompanhada de uma avaliação criteriosa dos custos de não investir, de não inovar e de perder espaço nas cadeias globais de valor.

A questão central já não é se o país deve investir em ciência, tecnologia e inovação, mas como transformar esses investimentos em resultados econômicos concretos. Isso requer uma mudança de perspectiva: inovação não é apenas uma política de apoio à pesquisa ou um capítulo da política industrial. É uma dimensão estruturante da política econômica, da competitividade das empresas e da capacidade do Estado de gerar desenvolvimento.

*Gianna Sagazio é copresidente do Portulans Institute