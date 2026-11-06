As 3 perguntas sobre IA que recrutadores já fazem na entrevista de emprego e como se preparar

Perguntas sobre inteligência artificial deixaram de ser exclusividade de entrevistas para vagas de tecnologia. Nos Estados Unidos, as vagas fora da área técnica que citam IA na descrição passaram de 1,9% para 4,3% dos anúncios da plataforma de empregos ZipRecruiter em um ano. Com mais empresas adotando a tecnologia, o candidato a uma vaga de marketing, finanças ou RH também precisa estar pronto para explicar como usa a IA.

O uso já é a regra. Pesquisa da ZipRecruiter com mais de 1.500 trabalhadores americanos, feita em setembro, mostra que 82,5% usam IA de alguma forma no trabalho. Só 62,8% receberam algum treinamento do empregador.

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As três perguntas para preparar antes da entrevista

Seja qual for a vaga, existem três tipos de pergunta sobre IA para os quais o candidato deve chegar preparado, segundo Lisa Dubler, diretora de serviços de carreira da escola de negócios da Universidade Georgetown, em entrevista à CNBC:

como ele usa a IA hoje;

como poderia usar a IA na função para a qual está se candidatando;

como enxerga o uso da tecnologia do ponto de vista da segurança e da ética.

A segunda pergunta costuma ser a mais difícil, porque pede que o candidato imagine o trabalho num cargo que ainda não tem. É justamente isso que o recrutador quer ver. “Os recrutadores querem entender como a pessoa pensa o uso da IA na vaga para a qual está se candidatando”, diz Dubler.

Antes de responder, descubra como o setor usa IA

A preparação começa fora da sala de entrevista. Nicole Bachaud, economista do trabalho da ZipRecruiter, sugere pesquisar como as empresas de destaque do setor estão usando a IA. Muitas contam isso no próprio site, e executivos costumam comentar o tema em entrevistas, blogs e posts no LinkedIn. Com essa leitura, o candidato descobre quais habilidades estão em alta na área e ajusta as respostas à vaga.

Há também um espaço pouco ocupado no currículo. “Só cerca de 10% dos trabalhadores colocam habilidades de IA em destaque no currículo quando procuram emprego”, diz Bachaud. Segundo ela, as empresas estão muito interessadas nessas habilidades, mas os trabalhadores ainda não sabem como mostrá-las, mesmo quando as têm.

Honestidade e exemplos concretos

Na hora de responder, a regra de Dubler é ser sempre honesto. Funciona melhor contar como a IA ajudou em um projeto anterior e mostrar como essa experiência serve para o novo cargo. Citar as ferramentas usadas e o que cada uma faz também ajuda.

Se a pergunta parecer ampla demais, a orientadora de carreira Freda Thomas recomenda pedir que o recrutador esclareça. Uma forma de fazer isso é perguntar sobre qual aspecto do uso de IA ele quer ouvir e se oferecer para relacionar a tecnologia aos planos de crescimento da empresa.

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A entrevista também serve para avaliar a empresa

A IA não agrada a todos. Na pesquisa da ZipRecruiter, 52,6% dos trabalhadores dizem que a tecnologia deixou o trabalho mais agradável, 5,5% dizem que o deixou menos agradável, 17,6% não viram diferença e 24,2% afirmam que a função que exercem não usa IA.

Por isso, a entrevista é também uma chance de checar se a forma como a empresa usa a IA combina com o que o candidato espera. Freda Thomas recomenda que ele entreviste a empresa da mesma forma que está sendo entrevistado. Dubler sugere perguntar sobre as políticas e os protocolos de IA e sobre como a tecnologia se encaixa nas prioridades do negócio.

Como contar o que você sabe fazer

Explicar com clareza o que já fez, com ou sem IA, é uma habilidade que se treina, assim como o currículo e o perfil no LinkedIn.

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A pergunta sobre IA vai chegar. Quem já pensou na resposta chega à entrevista com vantagem.

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