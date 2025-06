CMO Summit faz primeira edição presencial em 2025 com abertura de diretora do Google

Criado durante a pandemia, o CMO Summit vem se consolidando desde 2021 como um dos principais eventos de marketing do calendário nacional. Agora, o encontro voltado a profissionais da área dá um novo passo: sua primeira edição presencial.

Prevista para os dias 25 e 26 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo, o CMO Summit 2025 pretende reunir mais de 300 palestrantes e 3 mil participantes, com a meta de oferecer uma experiência de alto impacto para líderes, executivos e especialistas de marketing de todo o Brasil. A abertura será especial: a diretora de marketing do Google, Maia Mau, fará o primeiro keynote às 10h do dia 25.

Realizado pela TD (Transformação Digital), em parceria com o Mundo do Marketing e a companhia indiana Zoho, o CMO Summit 2025 terá sessões divididas em quatro palcos simultâneos – CMO Stage, Sales & Marketing Stage, Roundtable Stage e Hype Stage –, além de uma arena interativa, mentorias, ativações de marcas e um aplicativo exclusivo para matchmaking entre participantes.

“O CMO Summit é mais do que um evento; é um movimento. É o espaço onde as ideias ganham vida e as conexões se tornam oportunidades reais”, afirma Tiago Magnus, CEO da TD e idealizador do evento, que tem a EXAME como parceira de mídia.

Conteúdo com foco em prática e estratégia

Ao longo dos dois dias de programação, os participantes poderão acompanhar mais de 140 sessões de conteúdo, com estudos inéditos, cases reais, discussões práticas e trocas entre executivos de grandes marcas.

Segundo Magnus, os temas centrais da edição 2025 dialogam com os principais desafios da indústria de marketing atual. Como aplicar inteligência artificial de forma estratégica e prática? Qual é o futuro do marketing de influência? Como alinhar performance e propósito, criatividade e dados, branding e eficiência?

Além da já citada Maia Mau, estarão no evento alguns dos principais CMOs e lideranças de marketing do País, como Marcelo Bronze (Danone), Ana Gabriela Lopes (iFood), Analigia Martins (Duolingo) e Isabela Massola (Natura). Companhias relevantes do mercado, seja como plataformas ou como anunciantes, também estão na lista – como TikTok, L’Oréal, Bauducco, Magalu, PepsiCo e Coca-Cola.

Mais do que apenas compartilhar cases reais de suas empresas, com sucessos e aprendizados relevantes, os executivos também participarão de sessões de mentorias e interação direta com o público – um dos principais diferenciais do evento, aponta Tiago Magnus. "Será possível fazer perguntas diretamente para os CMOs, reforçando a conexão entre os participantes.”

App de matchmaking e versão online

Outro destaque, afirma o CEO da TD, é a presença de um aplicativo exclusivo de matchmaking, apostando na qualidade das conexões entre participantes. A partir do app, quem for ao CMO Summit poderá ter o encontro facilitado com executivos de perfis complementares, promovendo parcerias, negócios e ideias transformadoras.

Como não poderia deixar de ser em um evento presencial, haverá inúmeras ativações para inspirar os presentes, com marcas que serão reveladas até a data do evento.

Quem não puder ir a São Paulo na semana do CMO Summit, porém, também poderá participar de maneira online, assistindo a uma trilha selecionada de conteúdos do evento exibida ao vivo. Para se inscrever, basta acessar o site oficial.

Na visão de Magnus, porém, a experiência completa se dará ao vivo.

“Hoje, o Brasil tem muitos encontros de marketing para quem está começando na área. Nós queremos trazer conteúdo estratégico para qualquer profissional que busca dar o próximo passo”, diz.

Serviço

CMO Summit 2025

Datas: 25 e 26 de junho

Local: Expo Center Norte – São Paulo

Inscrições: www.cmosummit.com.br

Realização: TD, Mundo do Marketing e Zoho

Redes sociais: @cmosummit